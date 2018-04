Festa de São José

Bairro Mato Alto

Terça-feira (1º) – 10h – Missa Festiva.

Quarta-feira (2) – 19h30 – Carreata percorrendo as ruas dos bairros Mato Alto e Cabeçuda.

Quinta-feira (3) – 20h – Missa novena.

Sexta-feira (4) – 20h – Missa novena.

Sábado (5) – Transladação da imagem de São José, com saída da imagem da casa de Michele Santana, com terço dos homens de todas as paróquias.

Domingo (6) – 10h30 – Missa em homenagem ao padroeiro São José, com participação do Apostolado da Oração das comunidades.

12h – Almoço Festivo.

19h30 – Noite de louvor dos jovens e de toda comunidade. Encerramento da festa.

Todas as noites quitutes e bingo.