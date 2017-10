Festa de São Judas Tadeu

De 26 à 29 de outubro – Barbacena

Dia 26

19h30 – Abertura com carreata, saindo da casa Nascer de Novo percorrendo as ruas da comunidade.

20h – Culto com Frei Ananias com participação dos internos da Casa Nascer de Novo com canto e liturgia.

21h30 – Apresentação da brincadeira de Boi de Mamão da comunidade de Caputera.

Dia 27

20h – Missa com padre Carlos Henrique da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes do Magalhães. Canto e Liturgia: Movimento de Irmãos da paróquia São Pedro Apóstolo, de Cabeçuda.

Dia 28

6h – Alvorada de fogos e durante o dia de visita dos romeiros.

20h – Missa do Padroeiro com o padre da paróquia. Canto: Coral São Brás, do Estreito. Liturgia: Comunidade Nova Fazenda, após a missa distribuição da torta São Judas Tadeu para todos os devotos.

Dia 29

10h – Procissão percorrendo as ruas da comunidade.

10h30 – Missa festiva com o padre da paróquia. Canto: Grupo de Família da Barbacena. Liturgia: a cargo da comunidade.

Todas as noites serviço de bar, barraquinhas, bingo, pescarias no salão paoquial. Animação Anjo Som.