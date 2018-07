Festa de São Pedro Apóstolo

Cabeçuda – De 29/06 a 08/07

Hoje (29)

19h – Na Capela Santa Terezinha do Menino Jesus, do Mar Grosso, missa presidida pelo Padre Itamar Faisca Nunes.

20h – Saída da Imagem de São Pedro Apóstolo, da Capela Santa Terezinha do Menino Jesus, em carreata até a Paróquia São Pedro Apóstolo, em Cabeçuda.

20h30 – Na chegada, missa de abertura com o Bispo Diocesano Dom João Francisco Salm, com comentários pelo Apostolado da Oração, leituras da comunidade de Bananal, preces pela comunidade de Barreiros, com participação do Ministério da Música: Irmandade de Santo Antônio e grupo D´Black.

Amanhã (30)

20h – Missa novena com o Padre Avelino, com comentários do Clube de Mães, leituras pela comunidade da Figueira, preces pela comunidade de KM 37 e Ministério da Música: Calegari, de Gravatal – grupo D´Black.

Domingo (1º)

20h – Missa novena com o Padre Lenoir Steiner Becker, com comentários da Pascom, leituras grupo de Jovens, preces pela Pastoral da Saúde e Ministério da Música: Atitude de Deus (Tubarão) – grupo D´Black

2ª feira (2)

20h – Missa novena com o Padre Joel, com comentários do Terço dos Homens, leituras pela comunidade de Laranjeiras e preces da comunidade de Mato Alto, Ministério da Música: Irmão Sol – Irmã Lua, de Imaruí.

3ª feira (3)

20h Missa novena com o Padre Auricélio, com comentários, leituras, preces e Ministério da Música, pelo Movimento de Irmãos, de Cabeçuda.

4ª feira (4)

20h Missa novena com o Padre Valdir, com comentários da Pastoral do Dizimo, leituras pela comunidade de Morro Grande, preces pela comunidade do Parobé, Ministério da Música: Novo Milennium (Sertão dos Correas).

5ª feira (5)

20h – Missa novena com Padre Valdeci, com comentários de Grupos de Família, leituras pela comunidade de Ribeirão Grande, preces pela comunidade de Ribeirão Pequeno, Ministério da Música: casal Solon e Claudiane, de Barranceira, Grupo D `Black e Grupo de Dança Daniela Godoy.

6ª feira (6)

20h – Missa novena com Padre Carlos Henrique, com comentários da Renovação Carismática Católica, com leituras pela comunidade de Pescaria Brava, preces pela comunidade de Santiago, Ministério da Música: Filhos da Cruz, de Cabeçuda, Grupo D `Black e Grupo de Dança Daniela Godoy.

Sábado (7)

20h – Missa novena com o Padre Jonas – Grupo D` Black, com comentários pelos Vicentinos, leituras pela comunidade de Pontinha das Laranjeiras, preces pela comunidade da Varginha, Ministério da Música: Rafael Valentin, de Imarui.

Domingo (8)

10h – Missa de encerramento, dedicada às crianças com o nosso Pároco, Padre Bantu Mendonça Katchipwi Sayla, com comentários e leituras pela Pastoral da Catequese, preces pelos Coroinhas, Ministério da Música: Templo Vivo, de Barreiros.

12h – Almoço de encerramento

13h – Bingo festivo de encerramento.

Atividades sociais no salão

Restaurante, servindo carnes e peixes, tenda de canjica, pinhão e quentão, venda de porções e pipoca, livraria diocesana, rodadas de bingo, com participação especial do Grupo D `Black e Grupo de Dança Daniela Godoy.

Na praça da igreja, brinquedos, cachorro-quente, cocada, churros e crepe.