Festa do Sagrado Coração de Jesus

De 5 a 10 de novembro – Portinho

Programação

Terça-feira (5) – Carreata – Abertura Oficial da Festa.

Quarta-feira (6) – 20h- Santa Missa com o Padre Carlos Henrique – pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães; Comentários: Terço dos Homens do Bairro Progresso; Leitura: Terço dos Homens do Bairro Magalhães; Preces: Terço dos Homens da Comunidade de Barranceira; Canto: Terço dos Homens do Bairro Progresso; Convidados/mordomos: Terço dos Homens dos Bairros Progresso, Magalhães, Portinho, Barranceira e Festeiros 2018; 21h30 – Centro de Convivência: grupo de dança de idosos do SESC – Laguna e Academia de Dança Espaço SAM – Saúde, Arte e Movimento – Luciane Ramos.

Quinta-feira (7) – Missa das Crianças; 20h- Santa Missa com padre da paróquia; Comentários: Catequese do Portinho; Leitura: Catequese do Bairro Progresso; Preces: Catequese Matriz; Canto: Coral infantil Pequeno Gigante – bairro Progresso; Convidados/mordomos: Catequese de todas as comunidades e crianças do bairro Portinho; 21h- Centro Convivência: bingão.

Sexta-feira (8) – 20h- Santa Missa, com Padre da paróquia; Comentários: Movimento de Irmãos do Bairro Magalhães; Leitura: Movimento de Irmãos de Cabeçuda; Preces: Movimento de Irmãos de Cabeçuda; Canto: Movimento de Irmãos da Paróquia Santo Antônio dos Anjos; Convidados: Movimentos de Irmãos das Paróquias Santo Antônio dos Anjos, São Pedro Apóstolo de Cabeçuda e Nossa Senhora dos Navegantes do bairro Magalhães, Damas de Caridade, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Casa da Amizade e Associação Mamãe Bebê; 21h Centro Convivência: bingão.

Sábado (9) – 19h45 – Transladação saindo da casa da festeira Joelma Custódio Dutra, rua Capitão Donner, 323, com queima de fogos na chegada a igreja; 20h15 – Santa Missa com padre da paróquia; Comentários: Irmandade de Santa Bárbara da Comunidade de Caputera; Leitura: Irmandade de Santo Antônio; Preces: Irmandade de Santo Antônio; Canto: Coral Santa Bárbara, de Caputera; Convidados: Irmandade de Santo Antônio e de Santa Bárbara e Irmãs do Colégio Stella Maris, Irmãs do Asilo Santa Isabel, Casa Nascer de Novo e Pastorais da Igreja Matriz; 22h Centro Convivência: show com o grupo The Beers.

Domingo (10) – 10h30- Santa Missa com padre da paróquia; Comentários: Apostolado da Oração Portinho; Leitura: Apostolado da Oração Mar Grosso; Preces: Apostolado da Oração Barbacena; Canto: Grupo Vozes em Movimento de Laguna; Convidados: Apostolados das comunidades e pastorais do bairro Portinho; 12h Centro Convivência: almoço festivo; 20h- Culto tendo como palestrante Murilo Medeiros da Silva – Setor da Juventude da Diocese de Tubarão; Comentários: Grupo de Jovens do bairro Portinho; Canto: Ministério de música Estrela do Senhor; Convidados: Grupo de Jovens e famílias.