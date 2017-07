Festa do Stella Maris

Reunindo um grande público em suas dependências, no último sábado (8), a Festa Julina do Colégio Stella Maris foi um verdadeiro show de organização e animação. Destaque para a apresentação de quadrilhas, do Infantil ao terceiro ano do Ensino Médio, praça de alimentação com food truck e espaço infantil que garantiu a diversão das crianças no decorrer da tarde. Merecedores do reconhecimento pelo trabalho realizado, a diretora Irmã Bernadete Rech, professor Rodrigo Bento, coordenador do evento e demais envolvidos.