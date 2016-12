Festa em Laguna: Porcada Summer 2017 terá Nego do Borel como atração principal

Um encontro entre amigos virou uma das festas mais esperadas do ano. A Porcada Summer começou quando a avó de um, entre quatro amigos, patrocinou um churrasco com um porquinho. Isso aconteceu em 2002, e, a partir desta data os organizadores se aperfeiçoaram e profissionalizaram o evento. Organização é uma das palavras que definem essa grande festa.

Em 2017, a Porcada Summer, que já faz parte do calendário de verão lagunense, irá trazer o Nego do Borel, atração do momento. Muitas novidades estão programadas para mais uma edição da festa, que ocorre no sábado, dia 14 de janeiro, na Praça Seival (Molhes da Barra), em Laguna.

Para os fãs do funkeiro, os hits “Hoje é dia de maldade”, “Os caras do momento” e “Janela aberta”, estão no setlist do show. Entre os últimos lançamentos, o videoclipe “Ela vai além”, com a participação da atriz Camila Queiroz, o cantor traz uma mensagem de empoderamento feminino, fortalecendo a igualdade de gênero.

Como tudo no evento é selecionado, com as atrações não seria diferente. O Nego do Borel vai marcar presença e transformar a data em um “Dia de Maldade”, Téo Abreu e Alex e Willian, atração de renome nacional, garante aquele arrocha, além da “sofrência” com Murilo e Gustavo. A festa não para por aí, Jeito Louco, André Bertti, Dj Jeff, Michel Nizo, Dj Vinícius Gazola, Dj Kauê e muitos outros completam a programação.

Quem ainda não garantiu o abadá e quer participar desta edição, deve correr. Acesse minhaentrada.com.br ou em um dos pontos de venda.

Agenda:

O quê: Porcada Summer 2017.

Quando: 14 de Janeiro (Sábado).

Onde: Praça de Eventos Seival, Molhes da Barra.

Atração Principal

Leno Maycon Viana Gomes, mais conhecido pelo grande público como Nego do Borel. Nascido numa comunidade da Tijuca no Rio de Janeiro, o menino pobre sonhava alto e não queria o mesmo destino trágico que muitos de seus amigos tiveram. Contra a vontade da mãe, concluiu os estudos somente até a quarta série e decidiu trabalhar para ajudar a família. Aos 10 anos de idade despertou para a música e começa então sua luta por um espaço no cenário funk carioca.

A força e visão artística de nego começaram a ganhar destaque com o hit “Brincadeira das Maravilhas”, em parceria com o grupo Bonde das Maravilhas. Mas foi em 2012 que estourou seu primeiro sucesso “Os caras do momento”, ultrapassando a marca de 39 milhões de visualizações no youtube, depois de “Bonde dos Brabos”, “Diamante da Lama” entre outras.