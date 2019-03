FIESC promove debate regional

Entidade quer a conclusão das obras dos molhes do Terminal Pesqueiro de Laguna

Lideranças industriais do Sul catarinense reforçaram a demanda por investimentos em infraestrutura e em qualificação profissional à diretoria da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) que até hoje, 15 cumpre agenda na região. Na quarta-feira (13), o presidente da entidade, Mario Cezar de Aguiar, os executivos e o vice-presidente para o Litoral Sul, Alexsandro Cruz Barbosa, visitaram em Capivari de Baixo a empresa moveleira Kleiner Schein e em Braço do Norte a Inmes Indústria de Máquinas, o SENAI e o prefeito Roberto Kuerten. A comitiva encerrou ao meio-dia a programação em Tubarão e na sequência iniciou os compromissos em Criciúma. Acompanhados pelo vice-presidente Diomício Vidal, o grupo teve reuniões na Anjo Tintas e no SENAI. À noite a agenda foi de encontros na Associação Empresarial (ACIC) e com presidentes de sindicatos industriais.

Aguiar ressaltou que a melhoria da infraestrutura do estado é uma bandeira da FIESC. A entidade tem conhecimento das demandas, mas é preciso reforçar a cobrança por investimentos. “Identificamos duas demandas importantes. Sem sombra de dúvida a questão da infraestrutura é fundamental, assim como a qualificação da força de trabalho para atender a indústria, intensificando a atuação de SESI e SENAI”, disse, ao lado de Fabrizio Machado Pereira, superintendente do SESI e diretor regional do SENAI. “A agenda na região tem sido muito positiva. Estou impressionado com as empresas que temos conhecido de diversos ramos, com potencial enorme de crescimento e alta tecnologia. Santa Catarina é o estado mais industrializado do país, com uma indústria diversificada e protagonista”, completou.

Durante encontro na Unisul, na noite de terça-feira, a FIESC apresentou uma proposta de desenvolvimento regional para o Litoral Sul e a infraestrutura é um dos fatores contemplados. Entre as proposições da entidade na área estão a criação do novo acesso ao Porto de Imbituba, ligando diretamente à BR-101; conclusão do projeto do trecho ferroviário – Ferrovia Litorânea, Imbituba – Araquari; desativação do ramal ferroviário de carga do perímetro urbano no município de Tubarão; garantia da finalização da rodovia Ivane Fretta Moreira; construção de um pátio de triagem de caminhões no Porto de Imbituba; continuidade à obra de recuperação do molhe de abrigo no Porto; efetuar a reforma e ampliação do berço 3 e concluir as obras do molhe do Porto de Laguna. Além disso, construir terminal de cargas, ampliar o pátio de estacionamento de aeronaves e realizar o alargamento da pista de 30 metros para 45 metros no Aeroporto Regional Sul, em Jaguaruna.

Internacionalização: Ontem, 14, a FIESC realizou em Criciúma dois eventos com foco em internacionalização: das 8h às 10h, no SENAI, a entidade promoveu o Diálogo Empresarial, encontro em que foram discutidos com líderes industriais os principais desafios enfrentados pelas empresas para se internacionalizar e as possíveis estratégias para superá-los. Das 14h às 17h, a Federação promoveu o Workshop Desafios e Caminhos da Internacionalização, iniciativa que reuniu diretores de indústrias e profissionais que atuam no comércio exterior. Neste evento, representantes de empresas de micro, pequeno, médio e grande portes conheceram os caminhos, os desafios e as oportunidades para a internacionalização e participaram de uma oficina para avaliar o grau de maturidade da empresa em relação ao comércio exterior.

Entre os que participaram e acompanham de perto as ações, estão a diretoria da Fiesc, através de seu presidente, Mario Cezar de Aguiar e diretores Fabrízio Machado Pereira, Alfredo Piotrovski, presidente da Câmara de Comércio Exterior, maria Tereza Bustamante, além do vice-presidente regional, Alexsandro da Cruz Barbosa, prefeito Joares Carlos Ponticelli e reitor da Unisul, Mauri Herdt, entre outros.