Fiscalização nas obras da UTI

74 anos da CEF em Laguna: O que faltou dizer

Ainda outro dia, foi publicada matéria no JL, registrando os 74 anos da filial da Caixa Econômica Federal, em Laguna e até relacionando alguns gerentes que passaram por ela. Leitor dos mais antenados, pediu para que acrescentássemos também que, o primeiro gestor da agência, aqui, sem ter sido citado, foi o ex-prefeito Giocondo Tasso.

34 Anos de Tacko Papelaria e Presentes

Sebastião Fernandes Honorato, o conhecido Tacko, que foi gerente do Bradesco em várias cidades e que fez o retorno à terra natal, criou a Tacko Papelaria e Presentes, e eleito, fez uma destacada gestão à frente da nossa Associação Empresarial de Laguna, aliás dos mais dinâmicos. Mas o que importa é que no início do mês, com clientela em toda região, o querido estabelecimento comercial completou 34 anos de ininterruptas atividades. Parabéns!!

Gean Loureiro

O prefeito Gean Loureiro, “que está fazendo chover na capital”, e em face das medidas que tomou para segurar a Covid-19, recebeu do diretor Sérgio Brincas, do Baia Sul Hospital o que segue: “Parabéns prefeito. Apenas um internado, e mesmo assim, apenas suspeito. Resultado do trabalho de toda uma sociedade organizada pela prefeitura. É para poucos em todo o globo. Mais uma conquista a ser comemorada”.

Custos para ocupar o Mercado

A prefeitura de Laguna publicou em seu site esta semana, os valores mensais para ocupação dos 23 boxes e restaurante do Mercado Público, com o menor, para uma papelaria técnica, de R$ 535,20 e o maior, para um restaurante, de R$ 5.000,14, fora as taxas de condomínio. O primeiro contrato será por 10 anos, renovável por mais 10. Quem se habilitará?

Acesso Norte: Inauguração dia 30

Com as obras praticamente concluídas, o prefeito Mauro Candemil pode anunciar para o próximo dia 30, a inauguração da Rodovia Desembargador Norberto Ulysséa Ungaretti, o conhecido acesso norte à BR-101, entre os bairros do Portinho e Barbacena e que exigiram investimentos de mais de seis milhões, obtidos por empréstimo junto ao BRDE.

Quanto a denominação, será uma homenagem ao inteligente lagunense, que foi secretário de Estado, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, autor da mais completa biografia de outro lagunense, Jerônimo Coelho, o fundador da nossa imprensa e da maçonaria em Santa Catarina, e que também ocupou uma das cadeiras da Academia Catarinense de Letras.

Livro

A vida e obra de Ungaretti, estão sendo colocadas num livro escrito pelo jornalista Moacir Pereira, a ser lançado por ocasião do centenário da Academia Catarinense de Letras, na capital e na sequência em nossa cidade.

Fiscalização nas obras da UTI

Ao repassar R$ 476.402,01 para as obras de conclusão da UTI do Hospital de Laguna, a prefeitura, nomeou dois fiscais para acompanhamento dos serviços: o engenheiro Walcemir Rampinelli e a enfermeira Katie Doris Benedet. Na verdade são fiscais de contrato.

✝Eduardo Tadeu Farias de Oliveira

Registramos com pesar, o falecimento, no último dia 4, de Eduardo Tadeu Farias de Oliveira, 64 anos, Administrador Escolar, com atuação no Colégios Almirante Lamego e Professora Ana Gondin. Filho dos saudosos Ondina e Mozart Brum Oliveira, era casado com Jane Goulart, com quem teve os filhos Rafael e Daniel, que lhes deram os netos Artur, Gabriela e Lavínia.