O terceiro e último dia do 5º Fórum Catarinense de Museus começou com relatos de experiências em museus catarinenses e com o encontro de estudantes de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O evento se encerrou na quarta-feira, 17, após três dias de intensa programação em edificações históricas de Laguna.

Por parte dos museus administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), os servidores Sérgio Prosdócimo, Eliane Prudêncio da Costa e Maria Helena Barbosa apresentaram ações de inclusão, educação e difusão desenvolvidas no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), além do projeto Gerações MASC – Museu em Movimento. Da mesma forma, as servidoras do Museu Histórico de Santa Catarina (MHSC) Cristiane Ugolini e Márcia Carlsson relataram experiências de aproximação com o público e programas de formação e educação.

A programação da tarde teve um painel sobre os instrumentos da Política Nacional de Museus, como o registro e o cadastro, gerenciados pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A formação em Museologia também teve espaço, com uma roda de conversa que contou com a presença do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Júlio César Bittencourt Francisco e do vice-coordenador do curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Marcelo Bernardo Cunha, com a mediação da professora da UFSC, Rosana Dias do Nascimento.

Presente em diversos momentos do encontro, a temática da educação em museus também foi abordada em uma conferência na tarde de quarta-feira. A educadora Fernanda Castro falou sobre o Plano Nacional de Educação Museal (PNEM) que, entre outros conteúdos, traz orientações sobre a educação em museus e ressalta a importância da participação democrática nas políticas públicas sobre o assunto.

Estatuto Catarinense de Museus

Um dos principais acontecimentos do Fórum Catarinense de Museus foi a aprovação da minuta para o Estatuto Catarinense de Museus. Segundo o Sistema Estadual de Museus (SEM/SC), Santa Catarina foi o segundo estado do Brasil a ter essa iniciativa, atrás somente de Minas Gerais. O documento foi elaborado em conformidade com as leis e decretos nacionais sobre museus.

A destacar também que na abertura houve uma apresentação musical da soprano Terezinha Flor, do tenor João Rodrigues e do pianista Diego Resende.

Ao fim do encontro, ainda, os participantes foram convidados a participar do Seminário Internacional de Armações Baleeiras, que será realizado hoje, 19, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis.

Falas

A presidente da FCC, Ana Lúcia Coutinho, destacou que o Fórum Catarinense de Museus ocorreu em um momento de empoderamento da cultura em Santa Catarina, ressaltando que cabe ao poder público a criação de políticas, bem como a capacitação de agentes para fortalecer ações para o setor, citando como exemplo o Fórum.

Já o presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Paulo Amaral, lembrou o que chamou de “lamentável incêndio no Museu Nacional”, ocorrido no ano passado, no Rio de Janeiro. Segundo ele, com a tragédia, aumentou a preocupação com a gestão de risco no setor. “O fato foi muito triste, mas fez aumentar a consciência sobre prédios históricos e instituições com memória”.

O diretor de Patrimônio Cultural da FCC, Diego Fermo, destacou as quatro décadas da FCC e o trabalho constante da entidade em defesa da integridade do patrimônio cultural de Santa Catarina.

A presidente da Fundação Lagunense de Cultura, Mirela Honorato, destacou o esforço de readequação museológica da atual gestão municipal. “Dia 30 de agosto reabriremos o Museu Casa de Anita com uma nova museografia”, antecipou.

O prefeito de Laguna, Mauro Candemil, falou sobre a importância do nosso casario e agradeceu a presença de todos.