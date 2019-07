Marcado para os dias 15, 16 e 17, no Cine Teatro Mussi, em nossa cidade, o Fórum Catarinense de Museus, promoção da Fundação Catarinense de Cultura, que completa 40 anos, constitue-se como o maior evento do setor museal catarinense, reunindo profissionais de museus, gestores públicos de cultura, educação, estudantes e interessados na discussão sobre patrimônio museal e a sua relação com a sociedade, que terão como objetivo, na edição de Laguna, de refletir, debater e aprovar o Estatuto Catarinense de Museus, além da missão de ampliar o diálogo entre os museus, seus profissionais e demais membros da sociedade civil interessados na área.

A programação

Segunda-feira (15)

8h – 9h [Cadastramento, recepção e café]

9h – 10h [Abertura oficial]

Local: Cine Teatro Mussi

Apresentação cultural

10h20 – 10h25 [Leitura e aprovação do regimento interno]

10h30 – 11h45 [Conferência]

Estatuto de Museus: 10 anos do marco regulatório para os museus no BrasilConvidado: Cícero Antônio Fonseca de Almeida (professor de Teoria Museológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UNIRIO desde 1991; do MBA em Gestão de Museus da UCAM desde 2014; e museólogo no Museu Casa Geyer desde abril de 2017, do Instituto Brasileiro de Museus). Coordenação: Diego Minks Rossi Fermo

11h45 – 13h [Almoço]

13h – 14h30

Prática e Promoção de ética profissionalLocal: Cine Teatro MussiConvidados: Rita de Cássia de Mattos (Presidente do Conselho Federal de Museologia – COFEM); Marília Bonas – (Conselho Internacional de Museus – ICOM/BR); Marco Antônio Figueiredo (Presidente do Conselho Regional de Museologia COREM 5ª Região). Mediação: Poliana Silva Santana

14h30 – 16h [Painel 1]

SEM/SC 33 anos?: Panorama e Projeção da Política Museológica em Santa Catarina

Local: Cine Teatro Mussi

Convidados: Fernando Antônio Romero; Elisabete Neves Pires; Marli Fávero; Maurício Rafael; Renilton Assis

Mediação: Renata Cittadin

16h – 16h30 [Café] – Corredor Cultural

16h30 – 20h [Encontros Paralelos]

3º Encontro dos Museólogos da 5ª Região [ENCOREM] Local: Cine Teatro MussiO encontro pretende discutir os desafios para o exercício da profissão de museólogo.

Encontro da Rede de Educadores em Museus [REM-SC) Local: Arquivo Público Municipal – Casa CandemilO encontro abordará a trajetória da REM/SC, discutirá a Política Nacional de Educação Museal (PNEM) e fará eleição para nova composição da equipe gestora.

Encontro da Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais – ACCR Local: Casa Pinto D` UlysséaO encontro terá como tema “ACCR – Atuação e Perspectivas na Preservação do Patrimônio Cultural Material Catarinense”.

20h30 – 22h [Programação Cultural]Local: Cine Teatro MussiCinema ao Vivo (Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC)

Terça-feira (16)

8h – 12h Oficina: Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado

Ministrante: Taís Valente (Ibram)

Local: Casa Pinto D` Ulysséa

8h – 12h Oficina: Gestão Museológica

Ministrante: Newton Fabiano Soares (Ibram)

Local: Arquivo Público Municipal – Casa Candemil

8h – 12h Oficina: Documentação MuseológicaMinistrante: Rosana Andrade Dias do NascimentoLocal: Cine Teatro Mussi

12h – 13h [Almoço]

13h – 17h – [Grupo de trabalho] – Estatuto Catarinense de Museus

Local: Cine Teatro Mussi

Coordenação: Aline Tavares da Silva; Mirella Honorato; Renata Cittadin; Tiago Lessa de Miranda

17h – 17h30 [Café] – Corredor Cultural

17h30 – 19h [Plenária] – Estatuto Catarinense de Museus

20h – Festa oficial

Quarta-feira (17)

8h – 10h [Museus] Edital relato de experiência

Local: SESC Cine Teatro Mussi

Mediação: Andréa Reis da Silveira

10h – 10h30 [Café Corredor Cultural]

10h30 – 11h30 [Museus] Edital relato de experiência

Local: SESC Cine Teatro Mussi

Mediação: Andréa Reis da Silveira

11h30 – 13h [Almoço]

13h30 -15h [Mesa redonda] O Cadastro e Registro de Museus

Local: Cine Teatro Mussi

Convidados: Renata Citttadin; Rafaela Lima (Ibram).

Mediação: Maria Helena Rosa Barbosa

15h – 16h30 [Mesa redonda] Local: Cine Teatro Mussi

A Formação em Museologia no Brasil: Perspectivas para o Futuro Convidados: Marcelo Bernardo Cunha (Coordenador do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia – UFBA); Júlio César Bittencourt Francisco (Professor do Curso de Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS).

Mediação: Rosana Andrade Dias do Nascimento

16h30 – 17h [Café] – Corredor Cultural

17h – 18h [Conferência] Tema e conferencista: a definir

18h – 19h [Plenária Final] Local: Cine Teatro Mussi

Apresentação dos resultados das discussões do Fórum, moções e encaminhamentos finais.