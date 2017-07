Fóruns com representantes eleitos

Os setores representativos da classe artística e cultural de Laguna estão sendo convidados para participar do 4° Fórum Municipal de Cultura, que irá ocorrer no próximo dia 15, a partir das 14h, no auditório do escritório técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O período das inscrições dos candidatos e dos participantes do Fórum, com direito ao voto, encerra na quarta-feira (12) e pode ser feito pessoalmente na sede da Fundação Lagunense de Cultura, das 13 às 19 horas.

Serão realizadas eleições dos representantes setoriais das categorias previstas no art. 39, II da Lei nº. 1.827/2015, como: Fóruns Setoriais de Artes Visuais, de Design/Arquitetura e Urbanismo, de Audiovisual/Cinema, de Música, de Teatro, de Dança, de Folclore/Cultura Popular, de Carnaval, de Pesca Artesanal, de Cultura Afro-brasileira, de Diversidade, de Literatura, com um representante cada.