Aos 34 anos, a nutricionista Francine Amboni de Bona busca oferecer mais qualidade de vida aos seus pacientes. Em parceria com o marido, Giovano, há cerca de um ano e meio, abriu as portas da Clínica Bona Vitta, no centro da cidade, e hoje disponibiliza aos lagunenses, especialidades de Nutrição, Odontologia, Dermatologia, Geriatria e Psicologia.

Filha de Iara e do conhecido fotógrafo Ronaldo Amboni, a focalizada recorda sua empatia pelo universo da alimentação e dos nutrientes: “Sempre me imaginei trabalhando com comida sem perder a chance de interagir com pessoas. Tive a oportunidade de vivenciar a rotina no restaurante do meu tio, o que foi um grande incentivo e acabou me ajudando a lapidar melhor a ideia. Me formei em Nutrição e me especializei em Nutrição Funcional Esportiva”, recorda.

Atualmente, a nutricionista divide seu tempo entre os atendimentos na clínica, à domicílio e no Asilo Santa Isabel: “Minha rotina é bem puxada. Busco conciliar todas as demandas, sempre focada na evolução dos meus pacientes e na melhora do quadro em casos mais delicados, principalmente nas situações de pessoas com mais idade e debilitadas”.

Sobre o desafio de empreender em Laguna, Francine avalia: “Felizmente nunca me faltaram oportunidades. Eu e meu marido queríamos muito oferecer a cidade a integração de especialidades, com profissionais qualificados. Vemos muitas pessoas buscando tratamento em cidades vizinhas e nosso intuito é o de concentrar o máximo de opções em Laguna. Estamos agregando cada vez mais profissionais ao nosso Corpo Clínico”, explica,

Nas horas de folga, a mãe de Luiza, que tem ainda Théo e Arthur como seus filhos do coração, procura passar bons momentos na companhia da família, sempre em contato com a natureza: “Adoro pedalar, fazer trilha, estar com o meu marido e com os meus filhos. Quero muito oferecer uma educação de qualidade para eles, proporcionar uma criação saudável, abrindo um pouco mão dessa tecnologia, e mais próximos das belezas naturais e tão belos cenários que nossa cidade oferece”.

Se o assunto é Laguna, ela abre o coração: “Amo minha terra e adoro morar aqui. Sei que precisamos de desenvolvimento, de mais comprometimento na área política, valorizar a cultura e proporcionar a devida infraestrutura para de fato podermos usufruir das belezas naturais através do turismo”.