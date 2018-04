O fruto não cai longe do pé. E o profissional desta edição é prova viva do ditado popular. Farmacêutico bioquímico formado pela UFSC, Francisco Augusto Barbosa Algarves cresceu no laboratório dos pais, Ângela e Nilson: “Desde criança já alimentava a ideia de seguir na área. Não faltou estímulo por parte dos meus pais, que hoje comemoram 35 anos de profissão”, explica.

Com cinco anos de carreira, ele aponta os maiores desafios encontrados em seu dia a dia: “É preciso transmitir confiança no serviço prestado e para tanto vejo que é imprescindível qualidade técnica e muita austeridade”.

Dono de uma rotina intensa, ele explica aos leitores como são os seus dias: “Eu e a equipe atendemos em torno de 50 clientes por dia. No período da manhã, realizamos o atendimento e a coleta de material biológico e damos início a parte técnica. À tarde, é dada a continuação a parte técnica e a realização do processamento de dados para liberação dos resultados dos exames”.

Sobre o que mais gosta em seu trabalho, pontua: “A oportunidade de auxiliar no diagnóstico dos clientes e principalmente na prevenção do surgimento de doenças, além do contato direto com a comunidade e de alguma forma auxiliar numa questão tão delicada como a saúde”.

Casado com Marília, nas horas de folga, o farmacêutico bioquímico gosta de se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Procuro assistir minhas séries prediletas, jogar videogame e cozinhar”. Quando questionado sobre a cidade e a oportunidade de retornar à terra natal após anos na capital, ele avalia: “Amo Laguna. A decisão de seguir a mesma carreira dos meus pais passou muito pela chance de poder viver aqui. Quero muito poder contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento de nosso município”.