Um coração dividido entre as vendas e a vocação na área da educação. Aos 31 anos, a vendedora Francyelle Pavanate Francisco, conta aos leitores do JL um pouco mais sobre sua carreira e trajetória de vida.

Casada com Jhonatan, mãe de Isabelly, a focalizada começou no comércio aos 14 anos: “Minha irmã abriu uma loja de variedades e iniciei no trabalho de forma despretenciosa. Com o passar do tempo, fui gostando da rotina, do contato com os clientes e me encontrei na área. Paralelamente, continuei com os estudos e cheguei a concluir a faculdade de Pedagogia”, recorda.

Com a oportunidade de lecionar, Francyelle deu um tempo no emprego inicial e se dedicou ao magistério: “Sempre tive um carinho muito grande por crianças e estar em sala de aula foi uma fase muito boa”, explica a lagunense, que enquanto esperava ser chamada para novas aulas no início do ano passado, não deixou de investir na entrega de currículos: “O cenário não estava bom e com começo da pandemia despertou a insegurança. Soube que precisavam de uma profissional na Paraíso dos Presentes e decidi me apresentar”.

Assim começava mais uma fase na vida da filha de dona Maria Otilia e de “seo” Zilmar Antônio: “A interação da equipe, as doses diárias de motivação da nossa patroa colaboram para que todos os dias sejam muito bons. Estamos vivendo uma fase desafiadora, mas o incentivo e a vontade de fazer dar certo se sobrepõe a tudo isso”.

Sobre o que é mais complexo de se lidar na rotina de vendedora, Francyelle pontua: “Muitas vezes nos deparamos com clientes tristes, angustiados e vai da gente abordá-los da melhor maneira, saber lidar e tentar fazê-los saírem da loja com um pouco de alegria e esperança no futuro”.

Se o assunto é Laguna, a profissional manifesta o seu carinho pela cidade natal: “Amo viver aqui. Não trocaria por qualquer lugar no mundo. Curtir a praia e a companhia da minha família são prazeres que não têm preço”.