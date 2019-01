Fui na janela, senti a brisa do mar e me inspirei

Na onda do empreendedorismo materno, nasce o golfinho saltitante com o nome de Antônio, meu primeiro e único filho. Sempre tive como meta profissional, empreender, mas fazia parte de um sonho tão distante, afinal, era tão mais seguro trabalhar CLT. Estava no auge da carreira, na posição de gestão que tanto sonhava, mas o olhar materno mudou o meu futuro profissional. Foi quando tomei coragem: no dia de voltar a trabalhar da licença maternidade, levei o Antônio nos braços e assinei a carta de demissão. Foi um choque para meio mundo, era apaixonada pelo meu trabalho. Não demorei muito para lançar a minha própria marca. Os primeiros passos foram difíceis, quase impossíveis, eram dois universos distintos, alguns maremotos, porém uma vontade imensa de unir a experiência profissional com esse sentimento que explodia no peito.

O mar sempre foi inspiração de vida, nasci em Laguna, tive aquela infância cheia de castelos de areia, colorida, com muitas histórias e brincadeiras. A decisão de criar a marca própria veio quando olhei para ele, o golfinho saltitante, não poderia deixar minha carreira construída com esforço, e também, não me imaginava na rotina corporativa, sem flexibilidade nos horários, sem aproveitar as delícias que a maternidade proporciona. Ah, esse amor! Esse amor de mãe! E quem diria, a profissional de comunicação antenada, que amava ser líder, que conseguiu conquistar horizontes e foi tão longe, optou pela carreira de mãe empreendedora. Confesso que no início, fazia Plano de Comunicação com meu filho correndo ao redor, pulando e dançando ao som de Galinha Pintadinha, volte e meia vinha para o meu colo ou jogava algum brinquedo na minha cabeça. Chega a ser cômico!

Adquiri a persistência, a coragem e o poder de concentração em meio as peripécias do Antônio. Tenho histórias para contar. Virava noites, mas entregava os projetos de forma impecável. O projeto de consultoria estava com raízes sólidas, até ouvir de uma cliente que eu tinha tudo o que uma agência de publicidade oferecia, pela minha formação e criatividade. Na época, desenhei o projeto da minha logomarca com a temática do mar, não poderia ser diferente!

Parece ironia do destino, há quase duas décadas morava em Curitiba, apesar de ser apaixonada pela minha cidade, que é Laguna, jamais imaginei voltar. Eis que o destino traça uma nova história e me traz de volta para o início de tudo: Laguna, cidade dos golfinhos, do mar, da brisa de verão. A ideia de ser mãe empreendedora apenas, materializou-se em escritório de marketing, onde hoje atendo clientes de diversos segmentos, principalmente na indústria. Se eu puder dar um conselho para as mães, se tiver oportunidade, reinvente-se, mude o rumo da sua carreira e aproveite cada segundo da maternidade. Nunca me arrependo da escolha que fiz, apesar do malabarismo, aproveitei cada fase do Antônio, traçamos uma linda história. Tenha coragem e faça acontecer, o universo devolve em sucesso para quem se arrisca e corre atrás dos sonhos!

*Por Ana Cláudia da Silva Luiz Pivato Jornalista e publicitária, pós-graduada em Marketing pela PUC- PR, em Gestão Estratégica e Planejamento em Eventos pela Universidade Tuiuti do Paraná. Sua formação inclui cursos sobre Marketing Digital, Branding e Gestão de Projetos e Pessoas.