Fundação da imprensa catarinense: ACI promove solenidades

Marcando os 186 anos de fundação da imprensa catarinense, que transcorre hoje (28), a Associação Catarinense de Imprensa, ontem (27) promoveu aqui solenidades cívicas, lembrando o fundador Jerônimo Francisco Coelho.

Ontem (27), com apoio da Prefeitura de Laguna, através da Fundação Lagunense de Cultura e secretarias de Turismo e de Educação, aliás integrando a programação da 36ª Semana Cultural que festeja os 341 anos de fundação da cidade juliana, a terra natal do fundador da imprensa e da maçonaria catarinense recebeu a comitiva de diretores da ACI, liderados por Ademir Arnon de Oliveira e que contou com os jornalistas Moacir Pereira, Alberto Gonçalves, Renê Roberto, Fernando Linhares da Silva, Rosa Gitane, Orestes Mello e Georgino Mello e Silva.. Inicialmente aconteceu uma solenidade na Praça que homenageia o inteligente lagunense que, nascido aqui em 30 de setembro de 1806, foi jornalista, ministro da Guerra e presidente (governador) das então Províncias do Pará e Rio Grande do Sul e que em 28 de julho de 1831 lançou “O Catharinense”, primeiro jornal a circular em Santa Catarina. Entre os presentes, o prefeito Mauro Candemil, vice-prefeito Júlio Willemann, juízes de Direito drs. Paulo da Silva Filho e Renato Muller Bratti, secretária da Justiça, Ada de Luca, Capitão de Corveta Marcos Maia, Coronel Jefer Francisco Fernandes, da Capitania dos Portos, vereador Valdomiro Andrade, Tenente Marcos Marques, do Corpo de Bombeiros, secretário executivo Luiz Felipe Remor, da ADR), secretário de Turismo Antonio Quirino Ramos, presidente Nilson Algarves do Rotary Club de Laguna Veneráveis Robson Fernandes, da Loja Tordesilhas 53, Adelson da Silva Claudino, da Loja Fraternidade Lagunense nº 10, Antônio Machado, da Loja Regeneração Lagunense 2984 e Eduardo Gentil, da Loja República Juliana nº 40, Regina Ramos dos Santos, presidente do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, irmã Bernadete Rech e Cláudia Lopes Silva, do Colégio Stella Maris, José Rosenio de Jesus, representante da CDL e ACIL, e procurador de Justiça aposentado, dr. Sidney Bandarra Barreiros, além é claro de integrantes da imprensa local e regional. Ao final foi colocada uma corbelha junto ao busto de Jerônimo Coelho, fechando com o Hino à Laguna.

As falas

Jerônimo Ulisses Coelho Gomes

Da Loja Maçônica Fraternidade Lagunense no 10, que falou em nome dela e das lojas maçônicas Tordesilhas no 53, Regeneração Lagunense 2984 e República Juliana no 40. “À Glória de Deus ou do Grande Arquiteto do Universo, como denominamos na Maçonaria. Quando Deus criou o mundo, salientou certas partes dos territórios criados. Uma delas, creiam, foi Laguna onde floriu uma população “sui generis” caracterizada pela bondade, pela operosidade e pela fraternidade. O Tratado de Tordesilhas lhe conferiu notoriedade internacional. Dos vultos históricos que aqui surgiram destacamos Jerônimo Francisco Coelho, Anita Garibaldi, Jesuíno Lamego da Costa e muitos outros. O primeiro citado, Jerônimo Francisco Coelho foi fundador da imprensa catarinense, também foi o fundador da primeira Loja Maçônica neste Estado, em segunda nomeação, Anita Garibaldi que se notabilizou com seu casamento com o italiano navegador Giuseppe Garibaldi, que lutou bravamente na Revolução Farroupilha: na terceira citação destacamos a figura do Chefe de Esquadra Jesuíno Lamego da Costa, que substituiu a Jerônimo Francisco Coelho como seu suplente na Câmara Geral Legislativa. Esta data significativa em que comemoramos e exaltamos reconhecidos a imprensa, é preciso, frente a este busto de Jerônimo Francisco Coelho, façamos uma homenagem especial a este ilustre homem público lagunense. Foi ele o fundador da imprensa em solo catarinense, com um prelo fornecido pelos seus irmãos Maçons do Rio de Janeiro. Seu jornal chamava-se “O Catharinense”. Dotado de rara inteligência e cultura adquirida na sua formação de engenheiro militar, teve sua vida repleta de sucessivas atribuições, muito especialmente na vida política nacional, onde grangeou admiração, respeito e aplausos de seus pares. Como Ministro da Marinha e também Ministro da Guerra, com apoio do Imperador, por onde passou deixou sua capacidade reconhecida, mormente quando designado a assumir a Presidência da Província de Grão Pará, em franca atividade política e administrativa. Também foi designado o mesmo posto na então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em plena Revolução Farroupilha. Ai, materializou sua enorme competência e amor à Pátria, quando redigiu as bases da rendição Farroupilha, entregando-as ao então Conde de Caxias que as ultimou com sucesso e honradez aos vencidos. Pedro Calmon – presidente do Instituto Histórico e Geográfico denominou Jerônimo Francisco Coelho de “Soldado-Estadista”. O Almirante Henrique Boiteaux, seu melhor biógrafo escreveu: “Pobre nasceu, de mãos limpas viveu e com elas puras morreu”. Viveu na sua honradez e probidade uma vida sem fausto e sem luxo; acomodava-se as suas circunstancias e a muitos que lhe estranhavam aquele modo de proceder, contentava-se em dizer: “A minha pobreza é a minha riqueza’. Teve como reconhecimento em sua terra natal uma Escola Estadual com seu nome cujo início de atividades foi em 06/08/1912 e sua inauguração em 10/12/1912. Colhemos junto aos arquivos deste educandário o que segue: “Jerônimo Francisco Coelho nos bancos do Parlamento, quando se faziam ouvir os Andradas, Vasconcelos, Honório, Marinho, Álvares Machado e tantos outros mestres da oratória, apareceu e se fez notar. Tinha uma locução fácil, clara e graciosa, sua argumentação prendia a atenção do auditório, principalmente pelo rigor da lógica. Jamais deu ao adversário o direito de acusá-lo por transpassar os limites da perfeita cortesia. A razão era a sua arma, a consciência a sua força, o raciocínio o seu campo, a verdade e sua vitória’. E, por derradeiro, na qualidade de representante das Lojas Maçônicas Lagunenses quais sejam: Fraternidade Lagunnese nº 10, centenária e a qual pertenço; Regeneração Lagunnese nº 1672984; Republica Juliana nº 40; Quintessência nº 143; Tordesilhas nº 53. Duas casualiodades acontecem com este que vos fala: a primeira é meu nome ser Jerônimo Ulisses Coelho Gomes e segunda é que minha data de nascimento acontece em 30 de setembro, idêntica a do nosso homenageado, Jerônimo Francisco Coelho. E, por tudo isso, viva Laguna, de nome espanhol e alma lusitana.Andar por suas ruas centrais é como andar dentro da história. Muito obrigado.”

Prefeito Mauro Candemil

Por sua vez, o prefeito Mauro Candemil, além de dar destaque ao evento em homenagem a Jerônimo Coelho, pediu o engajamento da imprensa, na implantação do Colégio Militar em Laguna, justo onde hoje está a Escola Jerônimo Coelho e cujo ato seria o de perpetuar a figura deste brilhante lagunense, catarinense e brasileiro. Candemil aproveitou para chamar a diretora da conhecida escola que muito tem lutado para mantê-la. A lembrar que a definição depende apenas da vontade do governador Raimundo Colombo.

Ademir Arnon de Oliveira

Abrindo as esperadas alocuções, usou da palavra o presidente Ademir Arnon de Oliveira, que disse da satisfação em estar mais uma vez na terra natal do fundador da imprensa e da maçonaria, com a certeza de que a entidade manterá anualmente a programação. Agradeceu o apoio do prefeito Mauro Candemil e de Márcio José Rodrigues Filho, presidente da Fundação Lagunense de Cultura e secretários Antônio Quirino Ramos, de Turismo e Karmensita A. da Rocha Cardoso, de Educação, dizendo que esta seria e é uma parceria vitoriosa. Ao finalizar agradeceu também a Maçonaria, que vem participando das cerimônias em Laguna e na capital.

Corbelha e descerramento de placa

Na sequência houve a colocação da corbelha junto ao busto de Jerônimo Coelho, pelo presidente Ademir, prefeito Mauro Candemil, secretária de Justiça, deputada Ada de Luca e diretor regional da ACI, Márcio Carneiro. Após, houve descerramento da placa que institui o projeto “Roteiro Cultural Comentado”, com explanação das arquitetas Ana Paula Citadin e Liliane Lucena, do IPHAN.

A solenidade foi encerrada com uma representação de alunos da Escola Elizabeth Ulysséa Arantes, do CAIC, que entoaram o Hino a Laguna.

No Tourist

Ainda que amplamente anunciada, a presença do vice governador Eduardo Moreira foi adiada, em função de um compromisso de última hora a ser cumprido no início da tarde em São Paulo. De qualquer modo, a exemplo da solenidade, também no almoço no Laguna Tourist Hotel, estiveram autoridades (como o prefeito Mauro Candemil, e representantes e integrantes da imprensa de Laguna, Imbituba, Imarui, Tubarão, Criciúma, Braço do Norte e da nossa capital. Em meio ao almoço servido pela cozinha nota 10 do Tourist, o conhecido fotógrafo Marco Bocão, que ainda ano passado, em julho, foi um dos condutores da Tocha Olímpica na cidade juliana, fez uma apresentação especial para todos os presentes.

Também contribuíram o sucesso do evento, Prefeitura de Laguna, através da Fundação Lagunense de Cultura e secretarias de Turismo e de Educação, M&M Hoteis (Laguna Tourist Hotel), Terezinha e João Carlos Moraes, PESCAF (Fabricio e André Carneiro Martins), Vinícola Abreu Garcia, de Campo Belo do Sul, Emporio Solemare, Rádios Transamérica 103.1, Difusora e Garibaldi, UnisulTV, Joia Garden e Plot Studio, de Florianópolis.