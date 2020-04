Ainda na infância, quando lhe era perguntado o que gostaria de ser quando crescesse, o então menino Gabriel Scalon Betzkowski respondia com propriedade: queria ser médico. A vocação só cresceu no decorrer dos anos, e agora, formado, aos 31 anos, o filho de dona Neilce Scalon e de “seo” Wilson Betzkowski lida com inúmeros desafios à frente da Direção Técnica do Hospital de nossa cidade.

Formado pela Universidade Federal de Rondônia, com pós graduação em Nutrologia e Medicina Intensiva, ele recorda como sua trajetória profissional começou: “Desde sempre apaixonado pela Medicina. Há seis anos recebi minha primeira proposta de emprego. Recém saído da faculdade, comecei no Hospital de Laguna. Vim sem conhecer o lugar e acabei me encantando por essa terra. Morei por quatro anos aqui. Como montei uma clínica em Tubarão, acabei me mudando para lá, mas não passo um dia sem visitar a cidade, afinal preciso me dedicar a atual função que exerço no Hospital”.

Natural de Amambai, no Mato Grosso do Sul, casado com Giovana, o focalizado é dono de uma rotina intensa: “Meu dia precisava ter 48 horas. Além do Hospital daqui, atuo como emergencista no Conceição e na Socimed e sou sócio proprietário no Instituto Vallis, também em Tubarão”.

Se o tema é o Coronavírus, o médico manifesta sua opinião: “Não tenho medo. O sentimento é de desafio e desafios sempre foram uma constante na minha vida. Vejo que o nosso Hospital, tanto a direção quanto os funcionários, nunca estiveram tão unidos e preparados em prol de um atendimento eficiente e resolutivo”.

Quando o assunto são os planos para o futuro, ele elenca alguns deles: “Meus projetos profissionais são a abertura da UTI de Laguna e tirar título de especialista em Medicina Intensiva”.