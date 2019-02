Há cerca de 23 anos, acompanhando os pais, Gabriela Adiers Martins deixou o Rio Grande do Sul rumo a terra de Anita. A hospitalidade do povo e a tranquilidade, fizeram com que a filha de “seo” Mario e de dona Irene rapidamente se adaptasse a cidade. Hoje, a gaúcha com alma catarinense, não tem dúvidas em afirmar que Laguna é sua cidade do coração.

Respondendo como serviços gerais da prefeitura, a focalizada de 42 anos, conta aos leitores um pouco de sua trajetória profissional até aqui: “Assim que cheguei aqui fui em busca de uma oportunidade. Consegui uma vaga em um posto de gasolina, como caixa. Foram 16 anos dedicados a empresa, até passar no concurso da prefeitura”, explica.

A falta de segurança diante dos assaltos, foi um fator determinante para mudar de área: “Lidar com dinheiro de um estabelecimento já é de grande responsabilidade, imagina então estar exposta a insegurança diante da violência que toma conta de todas as cidades. Soube da abertura de vagas para serviços gerais, prestei a prova e felizmente aqui estou. Sei que posso e vou além, mas no momento, já me dou por satisfeita com o ritmo de vida que estou levando”.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, pontua: “O local é muito bom, o pessoal com quem convivo é excelente e não ter que me preocupar com a segurança, é o que me deixa ainda mais tranquila”.

Sobre o que a cidade precisa para ser referência e um bom lugar para todos, ela manifesta sua opinião: “Acredito que nosso hospital precisaria ampliar seus serviços,para que dessa forma não fosse necessário nos deslocarmos até Tubarão. Seria uma forma de diminuir a lotação do hospital da cidade vizinha e ao mesmo tempo oferecer ainda mais conforto e qualidade aos lagunenses quando se faz necessário”.

Para o futuro, estudar e buscar novas oportunidades estão em pauta: “Sou feliz com a vida que levo, mas isso não me deixa confortável quanto ao futuro. Quero buscar mais, para oferecer ainda mais para minha família. É questão de tempo. Força de vontade e dedicação eu tenho de sobra”.