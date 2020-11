Foi de forma despretenciosa, postando a foto de um bolo que havia feito, no grupo de WhatsApp das amigas, que a lagunense Gabriela Aguiar Camilo Gonçalves ingressou no universo da gastronomia.

Aos 33 anos, atuando no ramo da culinária criativa, a focalizada recorda como tudo começou: “Com a chegada da minha filha, Elisa, surgiu a necessidade de estar mais presente em casa. Através de amigos próximos e familiares veio a ideia de unir o que mais gosto de fazer que é cozinhar, com algo que me trouxesse satisfação profissional. Fui fazendo bolos para as amigas e desde então nunca mais parei”.

Aos poucos, a esposa de Rafael foi investindo em cursos na área de bolos e hoje acumula uma vasta lista de produtos e clientes: “Minha rotina começa cedo, normalmente um dia antes já relaciono os pedidos para o dia seguinte. Inicio a manhã com os bolos no forno e vou dando sequencia neles e nos outros doces. Reservo a tarde para preparação dos congelados, como cuca de camarão e empadão de bacalhau, que prezo por sempre estarem frescos”.

Quando questionada sobre o que sua atividade tem de melhor, avalia: “A melhor coisa é poder trabalhar com o que mais gosto de fazer, por isso faço com tanto amor e carinho cada encomenda”.

Entre os desafios enfrentados na profissão, a filha de Marizete e Jairo pontua: “Acredito que o maior deles na minha área é manter um mix bom de produtos que agrade a maior parte dos clientes”.

Para o futuro, os planos a longo prazo são muitos: “Hoje penso em continuar com o modelo que venho fazendo, pois tenho uma filha pequena e preciso me dedicar a criação dela também. Mas daqui algum tempo, quem sabe, ter minha confeitaria”.