Apaixonada por cálculos desde os tempos de escola, Gabriela Belmiro Hermenegildo foi em busca de uma profissão que não a deixasse distante do universo de exatas. Assim, a focalizada escolheu trilhar no ramo da Engenharia Civil, e hoje, realizada, concilia sua rotina, entre os projetos de seu escritório e o trabalho na prefeitura de nossa cidade.

Filha de Luciana Belmiro e Ronaldo Hermenegildo, ela conta aos leitores como é um pouco de seu dia a dia: “No período da manhã fico em meu escritório, localizado na Pescaria Brava. Lá, com meus dois sócios, realizamos os projetos, atendemos clientes e visitamos as obras. No período da tarde, atuo na secretaria de planejamento de nosso município”.

Quando questionada sobre o que há de melhor na atividade, Gabriela avalia: “A profissão abrange inúmeras áreas, o que possibilita atuar em diferentes campos. Isso de certa forma, facilita a vida profissional, principalmente nos dias de hoje, com um mercado tão competitivo”.

Sobre os requisitos necessários para quem atua na área, pontua: “É preciso organização, comprometimento, estar sempre em busca de novas experiências e não deixar de estudar, pois a tecnologia avança a cada dia e temos que estar em constante atualização. O aprendizado é permanente”.

Satisfeita com o andamento de sua carreira, revela aqueles que considera seus maiores desafios: “Cada projeto ou execução eu vejo como um desafio. São novos sonhos colocados no papel, muitas vezes a realização da vida de um cliente e é necessário muita responsabilidade. Geralmente, quem busca construir, reformar ou alterar, esperou e idealizou por aquilo, então cada dia é um desafio para alcançar o objetivo desejado”.

Se o assunto é Laguna, ela abre o coração: “Nossa terra é rodeada de belezas naturais. Não tem nada melhor que acordar e poder caminhar na praia com a vista que temos. Amo esse lugar. Claro que ainda precisamos investir em um âmbito social. Penso que necessitamos desenvolver projetos que ocupem mais nossos jovens e a implantação de empresas em nosso município para geração de empregos, acho que são coisas primordiais”.

Para o futuro, os planos incluem a busca por mais conhecimento: “Pretendo fazer algumas especializações fora do país. Também sonho em conhecer a Europa”.