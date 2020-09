Foi aliando talento e habilidade, confeccionando as lembranças e enfeites nos aniversários do filho Heitor, que a lagunense Gabrielle Siqueira da Cunha percebeu que poderia transformar sua aptidão em oportunidade.

Aos 35 anos, a filha de dona Elionete e de “seo” Olindino, formada em Biologia e possui especialização em Micropolíticas de Gestão em Saúde, explica como tudo começou: “Sempre fui muito criativa e gostava de inventar lembrancinhas, mimos para familia. Fosse nas festinhas de aniversário, comemorações, desde o nascimento do meu filho, eu é quem colocava a mão na massa”, recorda a focalizada que encarou a empreitada de forma profissional a partir de 2015: “Resolvi investir no meu sonho, que por muito tempo havia ficado guardado. Montei um cantinho na minha casa, comprei equipamentos para auxílio na produção das minhas primeiras peças, criei uma página no Facebook e assim nasceu a Pravocê”.

Hoje, atendendo em uma sala comercial, na qual pode receber os clientes e confeccionar os trabalhos, Gabrielle concilia a demanda de lembranças e balões personalizados com a carreira de servidora pública municipal: “Divido minha rotina entre a prefeitura, meu empreendimento, a família e o lar. Confesso e todos que me conhecem sabem que minhas horas na Pravocê são extensas, e afirmo sempre que sou completamente apaixonada pelo que faço”.

Quando questionada sobre o que há de melhor em seu dia a dia, elenca: “A realização dos sonhos dos meus clientes. No mundo dos personalizados o céu é o limite. Poder ver o sorriso, a alegria nos olhos das pessoas, enche meu coração de alegria, me fazendo buscar sempre o meu melhor”.

Se o assunto são os desafios, garimpar o novo e o diferente é o maior deles: “É preciso estar sempre atenta para atender as tendências do mercado, que no mundo das festas e personalizados estão em constante mudança”.

Para um futuro próximo, os planos da dinâmica lagunense são muitos: “O meu propósito é compartilhar tudo que aprendo e poder transmitir a outras pessoas. Incentivá-las a empreender na área dos personalizados é algo que pretendo fazer em breve”.

Defensora da cidade em que mora, taxativa ao dizer que “não a troca por nada”, a profissional avalia o que, em seu ponto de vista, ainda é necessário para o tão sonhado desenvolvimento: “Um olhar crítico dos governantes e administradores sobre o que o município tem de melhor a oferecer. Laguna é uma cidade turística, linda, com uma infinidade de opções a serem exploradas para alavancar o desenvolvimento em todos os setores”.