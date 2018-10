Filha do saudoso “seo” Antônio e de dona Marileia, Geise da Rosa Barduino começou sua trajetória como professora de Informática. Com o passar dos anos, a desenvoltura com a área de vendas, somada a facilidade em lidar com o público a levou ao posto de coordenadora e executiva de vendas na extinta RBS em nossa região. Para sorte dos lagunenses, mais especialmente do Laguna Tourist Hotel, o destino desenhou um novo caminho para a nossa focalizada que há mais de um ano dedica-se a gerencia comercial do importante estabelecimento hoteleiro.

Formada em Administração, a mãe de Maria Luíza, conta aos leitores um pouco da sua rotina: “Meu dia a dia é bem puxado. Acordo às 6h, levo minha filha para aula e sigo para o trabalho, aonde fico até às 19h. Não tenho um horário fixo, já que a área comercial é uma caixinha de surpresas e nunca se sabe o horário que o cliente pode precisar de um atendimento”, explica.

Quando questionada sobre as qualidades que não podem faltar na atividade, pontua: “Ética e respeito. Além claro, da habilidade de lidar com as pessoas. Atualmente no segmento hoteleiro, estou tendo contato com gente de diversos lugares do país e até mesmo de outras nacionalidades. É um aprendizado constante e intenso”.

Se o assunto é Laguna, Geise abre o coração: “A terra de Anita é um lugar que sempre amei e agora Deus me deu a oportunidade de fazer parte do time do Laguna Tourist Hotel. Estou muito feliz. Laguna tem muito potencial. Precisamos de união para fazermos acontecer”.

Nas horas de folga, é à filha que ela dedica grande parte do seu tempo: “Adoro ficar com ela. Inventamos inúmeras programações que lhe agradam e nos possibilitam de estarmos juntas. É a principal razão do meu viver”.

Para o futuro, viajar está nos planos: “Quero fazer uma viagem internacional e buscar novidades pra aplicar ao nosso segmento hoteleiro, como forma de desenvolvimento pessoal e profissional”, avalia.