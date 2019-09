Genésio Mendes com os estudantes de Laguna

O conhecido empresário Genésio Antônio Mendes, diretor presidente da GAM, Distribuidora de Medicamentos e do Farol Shopping, em Tubarão, na quarta-feira, 11, à convite da Escola de Educação Básica Elizabeth Ulysséa Arantes, veio à Laguna e promoveu uma “roda de conversa” com professores e alunos, que assim puderam conhecer a experiência de vida, desde a infância até agora do empresário que orgulha e muito toda a região. Com muita simplicidade, o “seo” Genésio fez um completo relato de sua vida, enumerando as dificuldades que enfrentou, até chegar no estágio de hoje, emocionando a todos e deixando claro que só o trabalho pode fazer o ser humano crescer.

É justo que se registre que a “roda de conversa”, como disse a diretora da escola, Juliana Fagundes de Carvalho Luz, aconteceu a partir da iniciativa da Professora Denise Farias, que há muito tempo pensava em proporcionar aos alunos a troca de experiências com um empresário do porte de Genésio Antônio Mendes.