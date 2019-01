Geraldo de Calazans Gayoso Neves

★06/07/1928

✝26/09/2010

Mais um lagunense que aqui nasceu e que brilhou e muito lá fora, especialmente no Rio de Janeiro, onde fixou residência. Fez o curso superior de Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia –UFRJ, pós-graduação em Estradas/UFRJ e Análise de Projetos Habitacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu cargos públicos de Auxiliar de Campo, Técnico em Comunicação e Chefe do Serviço de Divulgação no Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Foi assistente de diretoria na Superintendência Industrial Rede Ferroviária Federal e, na gestão do General Juarez Távora, secretário do ministro da Viação e Obras Públicas. Na área empresarial atuou como assistente de diretoria na Engenharia de Fundações (Engefusa), diretor de Engenharia de Pavimento S. A. (Engepasa), gerente de Projetos da Kosmos Engenharia SA, assistente de diretoria da Veplan Engenharia SA e diretor técnico e engenheiro da Píer Mauá SA. Sua presença também foi marcante na Comunicação Técnica como redator chefe e diretor da revista de Engenharia – “Construção” e como redator chefe da revista Engenharia, Transporte e Administração. De 1970 a 1974 residiu em Joinville, onde junto com o irmão, Álvaro, fundou a conhecida empresa Engepasa, responsável pela construção de rodovias, como a SC-401, em nossa capital, os Aeroportos de Florianópolis e de Joinville. Entre as homenagens recebidas, destaque para o título de cidadania honorária concedido pela câmara municipal de Japeri (RJ). Era casado com dona Maria Amália, com quem teve três filhos (o jornalista José Augusto Gayoso, Virgínia e Geraldo Augusto) e três netas. Neves foi conselheiro do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Geografia e membro da Associação Brasileira de Engenheiros Católicos, com ativa participação em congressos de Engenharia, nacionais e internacionais, logo tendo a vida marcada por grandes contribuições para a engenharia no país. Comandou a revitalização do Píer Mauá, no Rio de Janeiro. Vítima de AVC, o inteligente lagunense faleceu em 26 de setembro de 2010, portanto, aos 82 anos.