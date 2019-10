Gerente do Bistrô Café Boulevard, Gerusa Miotelli sempre gostou de trabalhar na área de vendas e há aproximadamente cinco anos apaixonou-se pelo ramo da gastronomia, por intermédio da patroa e amiga Luciana Belmiro: “Não imaginava atuar na área. Através do incentivo e com muita paciência por parte da Luciana, fui conhecendo e me encantando pelo assunto, aprimorando o atendimento, tornando-o cada vez mais qualificado e diferenciado. Hoje posso dizer que amo o que faço”.

Filha de dona Ireni e de “seo” Santos, a focalizada elenca o que sua atividade tem de melhor: “O retorno dos clientes é o que há de melhor. O sorriso, o abraço, o retorno de satisfação por tudo que foi oferecido é o que mais me realiza”.

Buscando fazer o seu melhor todos os dias, a mãe de Leonardo elenca os requisitos essenciais de quem trabalha neste segmento: “É preciso simpatia, amor, ser muito responsável e dedicada”.

Nas horas de folga, Gerusa usa para se dedicar aos seus passatempos prediletos: “Adoro ir à praia e sair com minhas amigas. Não importa a programação, desde que esteja na companhia das pessoas que gosto”.

Quando questionada sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento de Laguna, ela manifesta sua opinião: “Ao meu ver precisamos de mais eventos e uma maior divulgação da cidade”.