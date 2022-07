Gilberto Inácio Barzan

★27/06/1947 – ✝19/07/2019

Lagunense nascido em 27 de junho de 1947, filho de Maria Clara (Remor) e de Antônio Barzan, o nosso focalizado, mais conhecido por Ná, fez o Jardim de Infância e as 1ª, 2ª e 3ª séries no Colégio Stella Maris, a 4ª série na Escola Básica Jerônimo Coelho e a 5ª, já como interno, no colégio de São Ludgero. Mas um ano depois voltou para Laguna, fazendo o curso de Admissão no Ginásio Lagunense, onde também fez as duas primeiras séries e as outras duas no Colégio Comercial Lagunense. Indo para a capital, estudou na Academia de Comércio de Santa Catarina e Escola Senna Pereira, (onde formou-se Técnico em Contabilidade. Em nível superior é formado em Biblioteconomia pela Udesc e fez até a sétima fase de Economia. Profissionalmente começou a sua carreira como funcionário do antigo Banco Nacional do Comércio, que depois passou para Banco Sul Brasileiro. Barzan também trabalhou no Besc, Cibrazém (hoje Conab), foi professor da então Fundação Educacional de Santa Catarina, atuou na secretaria estadual de Educação e Procuradoria Geral do Estado, até aposentar-se. Antes, quando jovem, teve destacada atuação no esporte na terra natal, jogando futsal, conquistando alguns campeonatos pelo Blondin e passando por outros clubes e futebol, jogando pelo Barriga Verde FC, EC Ferroviário, de Tubarão, Figueirense e Avai, da capital e alguns clubes amadores, como o Tupi. Mesmo residindo em nossa capital, ele continuava “ligado”e claro torcendo pela sua (nossa) cidade. Faleceu em 19 de julho de 2019.