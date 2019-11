Foi no Paraná, em sua terra natal, que Gilson Luiz Mileski começou sua trajetória no ramo do varejo. Aos 18 anos, conseguiu uma oportunidade como auxiliar na padaria de uma grande rede de supermercados: “Era o típico faz tudo. Ajudava na limpeza e em tudo que o setor necessitasse. Me dediquei ao máximo à chance que tive e os anos que se passaram foram o reflexo de tanto amor pela profissão. Fui galgando novos postos e depois de anos de dedicação cheguei ao posto de supervisor da rede”, recorda.

O filho dos saudosos “seo” Evaldo e dona Terezinha, percorreu e morou em diversos lugares do país: “Já morei no Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Brasília, só para citar alguns. Trabalhar neste ramo exige uma flexibilidade quanto a moradia. É preciso ir para onde a rede pede”.

E foi em uma dessas transições que o pai de Mônica e Gabriela recebeu uma nova proposta: “Uma outra rede de supermercados me ofereceu para trabalhar em Santa Catarina. Eu que já era apaixonado pelo estado e sua qualidade de vida, decidí aceitar o desafio”.

Há quase dois anos, o paranaense abriu as portas novamente para o novo, ao começar uma nova trajetória no Tieli Supermercados: “Além de me identificar com a empresa, amei a ideia de morar em Laguna. A qualidade de vida que se tem aqui, não se encontra em outro lugar. Além de ser única, de ter uma rica história, uma arquitetura, suas lindas praias e excelentes restaurantes, ainda me oferece a facilidade de estar bem pertinho do mar e de praticar exercícios físicos com cenários que a natureza proporciona”, explica.

Quando o assunto são os desafios enfrentados no dia a dia, Gilson avalia: “ A exigência de um padrão de qualidade por parte dos clientes está cada vez maior. O público busca preço, mas também variedade, conforto durante as compras e uma oferta grande de produtos. É preciso inovar e atualizar constantemente”.

Sobre o processo de reinauguração da nova loja do Tieli, o focalizado recorda e aponta como um marco em sua trajetória profissional: “Já participei de algumas inaugurações, mas essa teve um sabor diferente. Acompanhei todo incêndio fatídico, o projeto de reconstrução, a renovação e todo processo até a reabertura das portas. Ver o supermercado novamente em atividade e recebendo o povo lagunense e de toda região é motivo de satisfação e de muita felicidade”, finaliza.