Aos 24 anos, o lagunense Giovan Monteiro Albino é mais “uma prata da casa” do JL. Assinando semanalmente a tira de quadrinhos “Boris”, na qual focaliza os botos de forma bem humorada e inteligente, o estudante de Arquiteura e Urbanismo da Udesc explica aos leitores como foi apresentado ao universo da ilustração: “Desenho desde criança e gosto muito disso. Os quadrinhos começaram com o intuito de chamar a atenção para a situação dos botos de nossa cidade, que fazem coisas inacreditáveis, mas não são valorizados e preservados como deveriam. É um hobby que se possível for, pretendo manter pra sempre”.

Apesar da pouca idade, Giovan já carrega uma experiência profissional significativa: “Comecei a trabalhar como auxiliar de lavanderia em um hospital. Tempos depois consegui uma vaga em uma gráfica. Quando entrei na faculdade, passei a responder como monitor de desenho e geometria. Em janeiro de 2017, após prestar concurso público, fui chamado para assumir no Porto de Imbituba”.

Filho de dona Michelle Martins Monteiro e de “seo” Caio Mario Albino, atua junto a administração portuária, na SCPar Porto de Imbituba, no setor de licitações, além de desenvolver trabalhos gráficos como freelancer, além de possuir uma marca de camisetas, a OPIOZI: “Concílio minha rotina entre trabalho, faculdade e minha vida pessoal, na qual procuro dar atenção à minha família, minha namorada e meus projetos”.

Como não poderia deixar de ser, às vésperas de mais um aniversário de nossa cidade, questionamos a Giovan o presente que ele gostaria de dar a cidade: “Queria presentear Laguna com o que tenho de melhor: minha arte. Representando de forma digna as suas melhores paisagens, construções e encantos”.