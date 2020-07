A música invade o Perfil desta edição que focaliza a trajetória de vida do comerciante e Presidente da Sociedade Musical União dos Artistas, Giovani Sebastião Cardoso. Aos 35 anos, o filho de dona Adirce e de “seo” Antônio Luiz confessa que sempre foi um entusiasta no que diz respeito a instrumentos e ritmos: “Lembro que gostava de tocar na fanfarra da escola e na bateria das escolas de samba. Aos 13 anos fui convidado por amigos a conhecer a União e desde então aqui estou”.

Casado com Marion, pai de Mariane, ele atualmente concilia a presidência da banda com seu próprio negócio: “Atuo no ramo de madeiras há 10 anos. Comecei cedo, com meu pai, que era carpinteiro. Fui para o exército e fiquei lá até os 25 anos atuando como músico. Optei por sair e seguir nesse segmento que estou até hoje”.

Conciliando uma rotina que se divide entre o trabalho, os compromissos com a banda e a criação da filha de três anos, ele se considera satisfeito com seu dia a dia: “Trabalho com o que gosto, além disso tenho autonomia para sempre que precisar, cuidar dos interesses da União dos Artistas”.

Quando questionado sobre Laguna e o que falta para o tão sonhado desenvolvimento, avalia: “Acredito que é preciso mais investimentos na estrutura da cidade. Com tantas belezas naturais, acho que poderiam ser mais bem aproveitadas e cuidadas. E não posso deixar de citar a cultura. Temos tantos artistas e importantes entidades que deveriam ser tratadas com mais respeito”.

Para o futuro, trabalhar e se dedicar cada vez mais a centenária entidade são alguns dos seus planos: “Quero conquistar minha estabilidade financeira, conseguir conciliar o serviço com os cuidados com minha família e colaborar cada vez mais com nossa corporação musical que este ano completou 160 anos de existência”, finaliza.