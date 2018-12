Diretamente de Foz do Iguaçu para terras lagunenses, a jornalista Gisele Elis Martins está fazendo sua história na terra de Anita. Conciliando a carreira de funcionária pública municipal com o Lagunambiental, site de notícias sobre meio ambiente e sustentabilidade do sul de Santa Catarina, ainda esta semana a focalizada, pelo quarto ano consecutivo, foi a ganhadora do 11º Prêmio IMA de Jornalismo Ambiental, na categoria Internet.

Natural de Tubarão, mas criada no Paraná, a filha de dona Rejane e de “seo” João Batista desde os tempos de infância mostrava aptidão com as palavras: “Sempre tive uma empatia com a comunicação, pois gostava muito de escrever. Após alguns meses realizando um teste vocacional, cheguei a confirmação do que já era praticamente dado como certo”.

Formada em Jornalismo, com especialização em Comunicação Corporativa, efetiva da Prefeitura, Gisele acumula onze anos de carreira e garante que para trabalhar na área é preciso ser um eterno observador e leitor: “Meu trabalho me proporciona a chance de não ter rotina e poder escrever sobre os mais variados assuntos, tendo o desafio de estar sempre antenada nos que acontecem diariamente, tenho a chance de progredir meus textos e escrever cada vez melhor”, avalia.

Casada com Fernando, com quem tem os filhos Gabriel, Lúcia e Luís, quando não está trabalhando, é focada no bem estar da família, a quem dedica seu tempo: “Como grande parte das mães, meu tempo livre é em função dos filhos e seus afazeres. Gosto de cozinhar, sempre estou testando novas receitas e faço questão de preparar a comida deles, fresca, e com variedade de verduras”, revela.

Em contato direto com muito do que diz respeito a projetos e o andamento da cidade, a profissional avalia o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “Creio que falte envolvimento por parte dos lagunenses em questões que trazem desenvolvimento, como estar aberto a novas propostas, ter união para lutar por mudanças, ser mais otimista, porque mudança requer arregaçar as mangas e ir à luta e não ficar esperando que o poder público resolva tudo sozinho”.

Apaixonada pela cidade, que lhe proporciona contato direto com a natureza, como ela mesma define, nas horas de folga, dedica-se as suas maiores paixões: “Gosto muito de viajar, comer, cozinhar e praticar esportes”. Para o futuro, conhecer novas culturas estão na lista de planos: “Quero ter a chance de viajar muito e investir no futuro dos meus filhos”.