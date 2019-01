Há 13 anos a rotina da lagunense Giseli Joaquim é praticamente igual. Acorda por volta das seis horas, realiza as primeiras atividades domésticas da casa, arruma os filhos e segue para o trabalho. Na loja de artigos esportivos, no centro da cidade, a filha de dona Valma e de “seo” Dilson dá show no atendimento e é focada quando o assunto é bater as metas de vendas que lhe são dadas.

Casada com Pedro, mãe de Eduarda e Pedro Henrique, a focalizada começou sua trajetória profissional aos 14 anos: “Minha primeira experiência foi como babá. Depois, dos 17 aos 19 anos, fui balconista em uma padaria e trabalhei também em um restaurante. Como não tinha os fins de semana livre, me veio a ideia de procurar uma oportunidade no comércio, que me proporcionaria mais flexibilidade”, recorda Giseli, que se pudesse voltar no tempo teria investido no sonho de ser policial: “Na minha época eu não poderia entrar, pois não tinha altura. Foi um sonho que não pude concretizar, mas a vida acabou me levando para uma área tão longe, mas a qual gosto muito”.

Quando questionada sobre o que há de melhor em trabalhar com vendas, pontua: “Temos uma liderança muito boa e creio que isso seja essencial para o desempenho dos funcionários. A partir do momento que ele se sente valorizado pelo patrão, estabelecendo metas e bonificações, a qualidade no serviço prestado tende a ser cada vez melhor. Eu procuro atender a todos da mesma forma, identificando suas necessidades e criando assim uma fidelização com a loja”.

Nas horas de folga, a vendedora procura estar com a família: “A rotina durante os dias de semana é bem intensa. Não temos tempo para curtirmos uns aos outros. Então aproveitamos muito o sábado à tarde e o domingo para realizarmos programações que nos possibilite estarmos todos reunidos”.

Para o futuro, os planos são muitos, tanto a curto quanto a longo prazo: “Para este ano pretendo trocar meu carro e para um futuro mais distante, meu maior objetivo é a felicidade dos meus filhos. Quero proporcionar e ajudar nos estudos deles e oferecer uma educação de qualidade”, finaliza.