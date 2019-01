Governo do Estado – Eduardo Moreira entrega cargo a Carlos Moisés

Durante a solenidade de passagem de cargo ao novo governador, Carlos Moisés, na terça-feira,1º, o agora ex-governador Eduardo Pinho Moreira, falou sobre o legado de Celso Ramos e de Luiz Henrique da Silveira e ainda fez um relato das ações desenvolvidas desde a sua posse em fevereiro, até o último dia 31, sempre em alta, afirmando que, “com gestão, economia, contenção de gastos públicos, nós entregamos agora um Estado muito mais enxuto, menor. Reduzimos o déficit para R$ 500 milhões, cumprindo rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Moreira também falou sobre os melhores índices alcançados nos indicadores da segurança pública, como na redução de homicídios, e em frentes da saúde, como no estoque de medicamentos dos hospitais públicos.

Sobre a vitória de Moisés, o lagunense lembrou de Ulysses Guimarães que certa vez disse que “ou os políticos mudam, ou serão mudados”. Taxativo, Moreira disse que “nenhuma mudança talvez tenha um significado de tanta ruptura quanto a eleição de Carlos Moisés e Daniela Reinehr. Apresenta-se uma mudança importante nos costumes, na forma de administrar a administração pública e nas ações políticas”, disse. Encerrou se dizendo honrado em poder cuidar da vida de 7 milhões de catarinenses.

Na saída da Assembleia Legislativa, onde aconteceu a solenidade, Moreira foi bastante cumprimentado por populares que de uma forma carinhosa, reconheciam o trabalho desenvolvido. Sempre ao lado do agora ex-governador, Miguel Ximenes de Mello Filho, um de seus brilhantes assessores.

Antes de viajar ao exterior, acompanhado da esposa, Nicole, ele deverá vir a Laguna neste final de semana.

Carlos Moisés

Ao renovar promessas de campanha sobre valorização dos técnicos e melhoria da máquina, sem avançar, o novo governador disse que “calculamos economizar com o enxugamento da máquina, com a diminuição de cargos, e exatamente investir esses valores de economia em infraestrutura, dando segurança para o catarinense e ajudar no desenvolvimento do Estado”. Ele também falou sobre o combate à corrupção, citando a criação de uma controladoria para a implantação de processos rigorosos de transparência.

Entre os deputados presentes, exatamente 11 da atual legislatura e 11 dos 22 eleitos em outubro, o lagunense Felipe Estevão, Júlio Garcia, Marcos Vieira e Leonel Pavan, entre outros. Também presente o senador Dario Berger. Da imprensa da região, estavam lá o diretor do JL, Marcio Carneiro, Batista Cruz, da Difusora, FM 91.5 e João Paulo Messer, da Rádio Eldorado, de Criciúma.