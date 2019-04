Gripe: Iniciada a vacinação

O período de vacinação contra a gripe, na cidade juliana, foi iniciado na quarta-feira, 10, tendo como objetivo desta fase, vacinar crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (antes só eram vacinadas crianças menores de 5 anos), mulheres grávidas e puérperas, com os idosos fazendo parte de um segundo grupo atendido na campanha. Lembrando que a vacina está disponível nos postos com salas para tal, nos bairros Esperança, Campo de Fora, Magalhães, Mar Grosso e Passagem da Barra.

DIA D

Amanhã, 13, será dia D de vacinação para o grupo de crianças, em Laguna, nas unidades de Ribeirão Pequeno, Cabeçuda, Caputera, Esperança, Campo de Fora, Magalhães, Mar Grosso e Farol, que estarão abertas das 8h às 17h.

IDOSOS E OUTROS GRUPOS

Entre 22 de abril e 31 de maio, a vacinação será aberta ao restante dos moradores do município, com a coordenadora, Rosimari Nunes adiantando que a meta é imunizar até 90% do público alvo, formado por trabalhadores de saúde, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas (com prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina) e povos indígenas.

Na verdade, o objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade, decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo. É importante receber uma nova dose anual, até porque a composição da vacina, muda de acordo com o vírus circulante.

DIA D PARA TODOS OS GRUPOS

O Dia D da campanha de vacinação contra a gripe para todos os grupos, está marcado para 4 de maio, um sábado, com todas as salas funcionando entre 8 e 17h.

CUIDADOS E PREVENÇÃO

Além da vacina, é recomendado adotar algumas medidas de prevenção para evitar a gripe: higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar; a higienização também é importante depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas (corrimão, bancos, maçanetas etc), além de manter hábitos de alimentação saudáveis, com ingestão de líquidos e realização de atividades físicas.

Pessoas com influenza devem evitar contato com outras pessoas. Em caso de suspeita, o paciente deve procurar atendimento médico o mais rápido possível. O tratamento com Oseltamivir está disponível em todas as unidades de saúde e hospitais de Santa Catarina.