Há um choro em mim

nas vezes que contemplo a tristeza do mundo

há um riso em mim

nas vezes que a natureza sobrevive ilesa

há um mundo que desconheço

no semblante deste povo triste

há em meu peito uma dor profunda

na medida em que a insensibilidade impera

há esperança e fé ainda (até quando?)

persiste uma passividade geral

há um grito calado

na garganta do desvalido