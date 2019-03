A culinária japonesa invade a coluna Profissional em Destaque desta edição através do sushiman e cozinheiro Hailton Façanha. Natural de Porto Velho, em Rondônia, filho de dona Helena e de “seo” Raimundo Façanha, atua há 19 anos na área: “Posso dizer que minha inspiração na cozinha veio por incentivo de pessoas que já atuavam na área. Desde o começo, me fascinou a possibilidade de inovar, criar novos pratos, sem deixar de manter o padrão da culinária oriental”.

Quando questionado sobre seu maior desafio na atividade, Hailton avalia: “A sazonalidade de pescados e a variação do mercado financeiro, visto que a maioria dos insumos utilizados são importados”, pontua.

Sobre um paralelo entre os pontos positivos e negativos do trabalho, analisa: “O mercado está favorável para o consumo da culinária oriental. O aumento do público é cada vez maior. Só é preciso considerar que trata-se de uma culinária que utiliza insumos perecíveis (peixe crú) e é necessário mão de obra preparada e especializada para o manuseio dos alimentos, algo não tão simples assim”.

Na busca incessante por novas inspirações, receitas e sabores, em eventos particulares ele chega a atender até 100 pessoas em uma mesma noite e garante que se lhe dessem a oportunidade de voltar no tempo, escolheria a mesma atividade: “Me realizo com o que faço. Se pudesse voltar atrás, sem dúvida teria a mesma profissão”.

Para o futuro, o sushiman tem muitos planos: “Pretendo ministrar cursos de capacitação direcionados para culinária oriental”.

Quando o assunto é Laguna, o rondoniense de coração catarinense, manifesta sua opinião: “Se quisermos buscar o tão sonhado desenvolvimento, precisamos urgentemente trabalhar a infraestrutura e a mobilidade urbana da cidade”.