Happy Hour 10/3

Três dicas para evitar a overdose de informação e a tela azul na sua mente!

4 Horas da madrugada e eu me via sem sono em meio a um turbilhão de ideias, preocupações e expectativas. Surgia uma ideia, eu ligava o celular, pesquisava sobre, anotava no bloco de notas, marcava um alerta pra me lembrar no outro dia. Fechava os olhos, pensava em outra coisa, que ligava em outra e assim ia acontecendo… estava difícil achar o botão de desligar do meu cérebro.

Você já deve ter passado por isso e, muitas vezes, não apenas na hora de dormir. Algumas vezes a carga de informação, ideias e preocupações é tanta que, simplesmente, nosso cérebro buga, dá pau, dá tela azul!

Pra você ter uma ideia, uma única edição de domingo do jornal The New York Times contém mais informações do que um cidadão do século 17 recebia ao longo de toda a sua vida! Com alguns cliques ou toques no celular você consegue saber quem foi o inventor da teoria das cordas e o que ela postula. E com mais alguns toques você entra num fórum, comenta sobre o assunto, compra livros e entra num grupo de whatsapp que conversa sobre física quântica. E tudo isso ao mesmo tempo que trabalha, pensa na prova da faculdade, dirige e pensa no que vai fazer para o jantar. Se esse tanto de informação não te deixa tonto só de pensar, então você está sendo engolido pelo monstro da falsa produtividade.

Não pense que ser produtivo é fazer o máximo de coisas no menor tempo. Não!! Ser produtivo é fazer o melhor que você pode e, se possível, sem levar muito tempo. Não tem a ver com quantidade e sim com qualidade!

Confesso que não sou o mestre da produtividade. Longe disso. Sou quase um Jedi na arte de procrastinar. Porém, busco minha redenção e estou em um processo árduo de mudança para diminuir a quantidade de informação que recebo, ser mais produtivo e, assim, ter qualidade no que faço. E por isso trago algumas dicas que podem te ajudar também.

1 – Organização é tudo

Se você não tem uma agenda, física ou online, compre! Tente colocar os horários que você precisa fazer determinadas tarefas. Deixe também espaços para simplesmente não fazer nada, descansar, ler, ter um tempo pra arejar a cabeça. Faça um pente fino nas suas tarefas e tente esquecer aquelas que não trazem benefício pra você. Não adianta tentar abraçar o mundo!

2 – Saiba qual torneira abrir

Imagine que cada assunto ou área do seu interesse é uma torneira. Hoje, com a internet, temos milhares de torneiras a nossa disposição. Você só precisa saber qual abrir. Se você abrir todas, vai se afogar. Se não abrir nenhuma, morre de cede. Beba um pouquinho de cada.

3 – Reconheça seu ‘’problema’’

Alguns grupos de alcoólatras tem o seguinte mantra: reconhecer o vício é o primeiro passo para combatê-lo. Podemos usar a mesma ideia. Reconhecer que está sendo sufocado por tanta informação e que está começando a atrapalhar, é o primeiro passo para buscar uma solução. É preciso aceitar e entender que fazer tudo ao mesmo tempo não te torna um super heroi. Não ter tempo pra nada e mesmo assim não conseguir fazer tudo que quer, não é sinal de alta produtividade. Se você não tem tempo pra jogar um futebol, ver uma novela, ler um livro, significa que algo está errado. Essa terceira dica é, na verdade, o primeiro passo. Mas deixei por último, pois é o mais difícil de se conseguir. A partir do momento que você está ciente do problema e sabe que precisa fazer algo pra melhorar, seguir as outras dicas se torna um caminho natural.

