happy Hour 21/7

Dia Nacional do Futebol

IMAGENS E CURIOSIDADES QUE VOCÊ NÃO SABIA

Olé: A expressão mais usada para celebrar um show de bola sobre os adversários é originada, claro, das touradas espanholas. O que você provavelmente não sabia é que a primeira torcida a gritar isso em um estádio foi a do Botafogo. Na década de 50, durante uma partida contra o América, do México, Garrincha e companhia estavam tão inspirados que incentivaram o torcedor a gritar algo novo, e o “olé” finalmente apareceu.

Estádio? O primeiro estádio brasileiro foi, na verdade, um velódromo. O Velódromo de São Paulo costumava sediar competições ciclísticas até 1902, quando foi adaptado para receber um jogo entre Paulistano e São Paulo Athletic, e recebeu arquibancadas em seu entorno.

À luz de bondes… O primeiro jogo noturno da história do país não teve iluminação natural ou vinda de postes de luz. A partida disputada entre a Sociedade Esportiva Linhas e Cabos e a Associação Atlética República foi iluminada pelos faróis de 20 bondes, que ficaram posicionados de frente para o gramado.

Bilé, o Atleta do Século? Você sabia que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, por pouco não foi apelidado de Bilé? Bilé, na verdade, era goleiro de um time de várzea de Minas Gerais, o Vasco de São Lourenço, que costumava ser “copiado” pelo menino Edson em sua infância. Como tinha dificuldades de pronúncia, o Rei gritava “Pilé” e, por pirraça de uma criança de sua escolinha, acabou virando Pelé.

Haja cartão! O Botafogo foi protagonista da origem da expressão “olé” no futebol brasileiro, mas também é detentor de um recorde feio: o de mais jogadores expulsos em um jogo. No total, 32 atletas levaram cartão vermelho em um duelo contra a Portuguesa, válido pelo Torneio Rio-São Paulo de 1954. A confusão entre o zagueiro botafoguense Thomé e o atacante Ortega, da Lusa, virou briga generalizada e acabou com o jogo aos 31 minutos do segundo tempo.

Maior que Pelé? Apesar de ser o melhor jogador de futebol da história, Pelé não é o maior artilheiro de todos os tempos (calma, também não é o Túlio Maravilha). Pelos registros oficiais, o Rei marcou 1.283 gols, enquanto outro brasileiro, Arthur Friedenreich marcou 1.329. Sabia?

Rivais de longa data: A rivalidade entre as seleções de Brasil e Argentina tem explicação. A Argentina foi a primeira adversária da história da seleção brasileira e, em 1914, venceu o duelo por 3 a 0.

O clube de futebol brasileiro mais antigo é o Sport Club Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900 na cidade de Rio Grande (RS). Vale lembrar que Flamengo e Vasco surgiram antes, mas não como times de futebol e sim como clubes de regatas. O futebol nesses dois clubes surgiu depois de 1900.

A primeira partida de futebol no Brasil ocorreu em 15 de abril de 1895, na Várzea do Carmo (cidade de São Paulo), entre os funcionários de duas empresas que atuavam na cidade. O placar do jogo foi Companhia de Gás 2 x 4 Cia. Ferroviária São Paulo Railway.

O primeiro campeonato de futebol realizado no Brasil foi o Paulista que ocorreu em 1902. O título ficou com o São Paulo Athletic Club

Fontes: torcedores.uol.com.br e suapesquisa.com

