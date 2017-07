Happy Hour 7/7

Dia do chocolate

Curiosidades que provavelmente você não sabia

Existem múltiplas celebrações para o chocolate a cada ano

As pessoas, de um modo geral, estão constantemente em busca de uma razão para comer chocolate, de modo que o calendário oferece muitas desculpas para você comprar uma barra. O dia 07 de julho é o dia do chocolate, uma tradição histórica. Há também o Dia Nacional de Chocolate ao Leite em 28 de julho, Dia Internacional de Chocolate em 13 de Setembro, e Dia Nacional do Chocolate Com Amêndoas em 7 de novembro.

Chocolate é realmente um tipo de vegetal

O chocolate vem da semente do cacau, que cresce na árvore de cacau. Isso faz com que a parte mais importante do doce seja um vegetal.

Chocolate branco “não” é chocolate

Porque ele não contém pedaços sólidos de cacau ou essência do chocolate, o chocolate branco não é chocolate em sentido estrito. Mas contém partes do cacau principalmente a manteiga.

O grão de cacau é nativo do México e América do Sul

Acredita-se que os habitantes dessas áreas começaram a cultivá-lo já em 1250 AC.

Chocolate quente foi o primeiro tratamento dado

O chocolate quente foi fabricado tanto na cultura mexicana quanto na asteca, embora o resultado não tenha sido nada parecido com o de hoje.

Maria Antoinetta amava o chocolate quente (do tipo feito atualmente).

Maria não apenas amava o bolo, como também adorava chocolate, e o chocolate quente era frequentemente servido no Palácio de Versalhes.

O cacau já foi usado como moeda corrente

Os astecas amavam e valorizavam a semente do cacau de tal modo que eles a usavam como moeda durante o auge de sua civilização.

Frades espanhóis ajudaram a espalhar o chocolate

Depois do cacau e do chocolate serem introduzidos na Europa, os frades espanhóis que viajavam os levaram para vários mosteiros, espalhando-o pelo continente.

Dois britânicos confeiteiros inventaram o chocolate sólido

A loja Fry and Sons inventou o que eles chamavam de “chocolate sólido” em 1847 pela combinação de manteiga de cacau, açúcar e licor de chocolate. Esta foi uma forma granulada do chocolate.

Napoleão amava Chocolate

O líder francês exigiu que vinho e chocolate fossem disponibilizados para ele e seus assessores, mesmo durante as campanhas militares intensas.

Chocolate de Baker

James Baker fundou sua empresa posterior à criação do chocolate sólido, chamada Walter Baker Chocolate em 1765.

Hershey realmente era um rei do chocolate

Hershey ficou conhecido por iniciar a empresa Hershey de Chocolate.

Chocolate ao leite foi inventado na Suíça

O chocolate ao leite foi criado em 1875, depois de oito anos de tentativas. O leite condensado acabou sendo o ingrediente chave.

Fazer chocolate é um trabalho difícil

O cacau para se transformar em chocolate leva cerca de 400 grãos para fazer uma única barra.

O primeiro chocolate em barra foi feito na Inglaterra

A empresa Cadbury fez a primeira barra de chocolate. A empresa ainda existe até o presente momento.

A maior parte do cacau hoje é cultivada na África

Apesar de suas raízes amazônicas, a maioria do cacau, quase 70 por cento da produção mundial vem da África.

As árvores do cacau podem viver até os 200 anos de idade

Isso pode parecer impressionante, mas árvores só fazem grãos de cacau por apenas 25 anos de sua vida útil.

Há dois tipos de cacau

O chocolate mais moderno vem de um cacau que é considerado fácil de crescer, e o outro cacau é conhecido por fazer chocolate muito mais saboroso.

Chocolate tem um ponto de fusão especial

O chocolate é a única substância comestível que se derrete a cerca de 32 graus celsius. É por isso que ele derrete tão facilmente na sua língua.

Chocolate gigante

A maior barra de chocolate do mundo pesava 5,7 toneladas e foi criada em 2011 no Reino Unido.