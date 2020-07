Hélio Costa garante recursos para Laguna

Por sugestão de Vilsinho Elias Vieira, e certamente agradecendo aos 1117 votos que recebeu aqui, o deputado federal Hélio Costa na quarta-feira, 22, através do próprio Vilsinho e do assessor Glauco Gazola fez a entrega simbólica de emenda no valor de R$ 350 mil, ao prefeito Mauro Candemil e a secretaria de Saúde, Valéria Alves, destinada a aplicação no setor de saúde, especialmente em combate a Covid-19. A emenda já foi liberada e provavelmente ainda hoje poderá estar entrando nos cores da prefeitura. Ao ato também estava presente o vice prefeito Júlio Willemann.