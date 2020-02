Aos 25 anos, Hevane Vieira Martins sempre teve grande empatia pela área de vendas. Formada em Administração, a focalizada, filha de dona Eliete e de “seo” Amarildo Martins, começou sua trajetória em uma loja no Shopping de Tubarão e hoje, dez anos depois, orgulha-se de estar à frente do seu próprio negócio.

Sua caminhada começou cedo, aos 15 anos, como estoquista: “Sempre gostei de trabalhar com pessoas e até conquistar uma vaga fiz muito freelancer. Passei por algumas lojas de roupa até receber a proposta para gerenciar uma franquia. Foi uma grande oportunidade de aprender na prática o que estava estudando na Universidade”. Após seis anos de experiência, já no posto de supervisora de seis lojas de duas franquias do mesmo proprietário, Hevane decidiu apostar em um novo segmento: “Fui com a cara e a coragem. Fiz uma conta no Instagram, montei uma logo e comecei a vender roupas online. Realizava as entregas nos meus horários de folga”, recorda. Em um determinado momento, a demanda ficou maior que o esperado: “Não estava mais conseguindo conciliar as duas atividades e abri mão do meu emprego fixo para realizar o sonho de empreender”.

Desde então, como ela mesmo define, começou do zero, indo vender de casa em casa. Divulgava suas roupas na internet e atendia clientes entre as cidades de Laguna a Criciúma: “Fiquei por um ano fazendo esse tipo de venda, até conseguir abrir as portas da minha loja física”.

O estímulo para materializar o que até então era sonho, veio por intermédio da mãe: “Ela tinha um ponto no bairro Portinho e sempre me ofereceu para administrar, mas nunca tive coragem. Quando ela decidiu se unir ao meu projeto, juntamos forças e enfrentamos o desafio de abrirmos a Touchic”.

Feliz com o que faz, ela garante que se pudesse voltar no tempo teria realizado as mesmas escolhas: “Adoro vender e manter o contato com o público. Desde pequena tinha o sonho de montar meu próprio negócio e sem dúvida escolheria mil vezes a mesma área”.

Se o assunto é Laguna, a empresária abre o coração: “Amo Laguna. Por muito tempo estudei e trabalhei em Tubarão, mas nunca cogitei a ideia de mudar daqui. Essa cidade é maravilhosa para se viver”.