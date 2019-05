Há mais de 32 anos atuando no Hotel Ravena, em nossa cidade, Hilton de Oliveira Filho já tem experiência de sobra para ser considerado “prata da casa”. Lagunense, filho de “seo” Hilton (de saudosa memória) e de dona Eloir, o focalizado de 57 anos, conta aos leitores um pouco mais de sua trajetória e conquistas.

Foi por intermédio de um conhecido, que sugeriu que fosse preencher uma ficha no hotel, que tudo começou: “Lembro que estava desempregado na época. Fui deixar meus dados no Laguna Tourist Hotel e chegando lá, essa pessoa comentou de que estavam procurando profissionais para o Ravena. Lembro até hoje de meu trajeto de bicicleta pela avenida. Na época, não tinha telefone fixo na minha casa. Deixei o contato da minha vizinha, que no dia seguinte, me chamou avisando que havia uma ligação para mim. Fiquei contente, pois sabia que estavam me chamando”.

Contratado inicialmente para trabalhar na Contabilidade e na área de Recursos Humanos, o pai de Sabrina, Guilherme, Matheus, Hilton Neto e Renan, foi ganhando cada vez mais espaço no hotel: “Hoje também estou na Recepção e preciso admitir que é a melhor função que existe. Apesar de sacrificar alguns domingos, a interação com pessoas do mundo inteiro é algo que não tem preço. Faço amizades e conheço novas culturas. É uma atividade que não tem rotina”.

Casado com Sirlene, nas horas de folga, ele procura se dedicar a um dos seus hobbies prediletos: “Amo confeccionar pipas. Faço até personalizada, ao gosto do cliente. Tenho todo um ritual para confecção. Procuro tomar todo cuidado com o produto que ofereço aos meus clientes, prezando sempre pelo bom acabamento. E quando não estou trabalhando nelas, vou para a rua solta-las. É diversão na certa”.

Quando questionado sobre o Turismo em nossa cidade, avalia: “Acredito que precisamos de pessoas capacitadas, com conhecimento técnico na área. Só através disso conseguiremos atrair turistas e atenção que a cidade merece”, finaliza.