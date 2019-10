Histórias inspiradoras de empreendedorismo são tema do Prêmio ACIF de Jornalismo 2019

Os mais marcantes exemplos daqueles que empreendem em Florianópolis serão reconhecidos na 9ª edição do Prêmio ACIF de Jornalismo. O tema não foi escolhido à toa: A cidade é um exemplo de histórias vencedoras que, em qualquer nicho de mercado, fazem a cidade se projetar para o país e o mundo. A bandeira da ACIF de estimular, pulsar e fazer Floripa prosperar traduz o tema deste ano, agradecendo a imprensa local, estadual e nacional por disseminar esta vocação.

Homenageado- Nesta edição, o jornalista homenageado é o lagunense Celso Martins. Jornalista e historiador, atuou na imprensa catarinense desde a década de 1970, trabalhando nos jornais A Gazeta, O Estado, Jornal de Santa Catarina e A Notícia, além da rádio Guarujá e TV Barriga Verde. No início dos anos 2000 fundou e dirigiu o jornal Daqui na Rede, com foco nas comunidades de Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa. (Com a colaboração de Manoel Timóteo)