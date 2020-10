Homenagem da 19ª Coordenadoria Regional de Laguna – CRE pelo Dia do Professor

Nesse dia tão especial, prestamos nossa homenagem à todos os professores de nossa regional que abrange os municípios de: Laguna, Pescaria Brava, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes, rede de Ensino municipal, rede de ensino particular e à todos os professores aposentados que cumpriram com sua brilhante missão de ensinar.

Profissionais estes que todos os dias, com toda dedicação, esforço e paixão, mesmo nos dias difíceis que enfrentamos em meio a pandemia fazem o melhor para formar e cuidar das mentes do amanhã.

O professor é aquele que divide o seu tempo. Caminha despertando sabedoria, é parceiro da alegria de tantos. Abre as portas de um novo amanhã, questiona a vida e desperta uma realidade, e nas formas de raciocínio e regras.

Mestre! Que estende a mão, tem o diálogo da nova caminhada para a aventura da vida. Faz germinar a missão de ensinar não só letras, mas paz, esperança, solidariedade e coragem, para um novo amanhã que virá. Um exemplo para vencer na vida.

As lições permanecerão: alguém que superou a dor, que foi lembrança, razão e o progresso, superando o cansaço e a preocupação. Apenas uma luz em suas mãos, um livro, uma pintura. Em seu olhar, a alegria de uma poesia.

Feliz dia 15 de outubro, Dia do Professor!

Ass. Danilo Prudencio da Costa