Homenagens ao Dia da Pátria em Laguna

Hoje, 7

Às 7h30, homenagem cívica na praça República Juliana.

Às 8h30h desfile cívico na Avenida Colombo Machado Salles, Centro.

Concentração: E.E.M.A.L. Escola de Ensino Médio Almirante Lamego

Início do desfile: 08h30, no Memorial Tordesilhas

Dispersão: Nas proximidades rótula em frente ao Cine Mussi

Ordem do desfile

1. Marinha do Brasil – Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna com Sociedade Musical Carlos Gomes;

2. Sociedade Musical União dos Artistas;

3. Batalhão da Polícia Militar – 28ª Região de Polícia Militar com Sociedade Musical União dos Artistas;

4. Polícia Ambiental;

5. Protetores Ambientais;

6. 2º Pelotão de Bombeiros Militar – Corpo de Bombeiros de Laguna;

7. Guarda Municipal de Laguna;

8. 138º Grupo Escoteiros do Mar Garibaldi;

9. Lions Clube de Laguna;

10. Escola Especial Solar da Ternura – APAE;

11. Sociedade Musical Carlos Gomes;

12. Rede Feminina de Combate ao Câncer;

13. Rede Municipal de Ensino;

14. C.E.I.s Padre Augustinho, Pequeno Cisne, Progresso, Laureni Vieira, Irmã Vera, Pequeno Príncipe e Peixinho Dourado, Es.E.B. Dr. Armando Calil Bullos, Marilza Lory de Barros, Chiquinha Gomes de Carvalho, Profª Iracy Virginia Rodrigues, Nininha Guedes dos Reis e Vereador Jurandir Pereira dos Santos;

15. E.E.B. Custódio Floriano de Córdova – Passagem da Barra;

16. E.E.B. Franscico Zezuíno Vieira – Ponta da Barra (acompanhada pela banda da E.E.B. Custódio Floriano de Córdova);

17. E.E.B. Elizabeth Ulysséa Arantes;

18.EJA BILINGUE;

19. E. E. B. P. Profª Adélia Cabral Varejão – Fundação Bradesco;

20. Colégio Stella Maris;

21. E.E.B. Profª Ana Gondin;

22.E.E.B. Comendador Rocha;

23. E.E.M. Almirante Lamego;

24.E.E.B. Renato Ramos da Silva;

25. FUCAP/UNIASSELVI;

26. E.E.B. Saul Ulyssea;

27. Grito dos Excluídos;

28. Moto Clube Laguna;

29. Unidos Moto Clube;

30. Bola de Fogo Moto Clube;

31. Malucos por Trilha;

32. Cavalaria.