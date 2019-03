Horários do comércio

De acordo com informações do Sindilojas, CDL-Câmara de Dirigentes Lojistas e Associação Empresarial de Laguna, o comércio da cidade terá horário normal hoje, 1º e 2ª feira, 4, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, com ponto facultativo na terça-feira, 5 e na quarta-feira, 6, das 13h30 às 18h.

Mercados e Supermercados

Na praia do Mar Grosso, a Mercearia Ponto Final, ficará aberta todos os dias, das 8h à meia noite.

Já os supermercados, Angeloni, Althoff e Tieli, continuarão abertos todos os dias, das 8h às 22h, exceto no domingo, 3, das 8h às 21h. Já o Tibio, no Magalhães, diariamente das 8h às 20h, exceto na terça-feira, 5, quando estará fechado.