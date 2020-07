Hospital de Laguna ganha um novo Centro de Imagem

Aparelhos de Tomografia, Ultrassonografia e Raio X

Neste momento de pandemia, dirigentes e funcionários do nosso Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, continuam buscando alternativas para melhorar a sua infraestrutura, claro gerando resultados positivos para todos.

Com as obras da UTI em andamento, a atual presidente, médica Tatiana Blosfeld, em entrevista ao JL, explica e até lembra que tudo que está sendo feito, será um legado para o município.

Início da carreira

“Tudo começou na adolescência, na época que íamos visitar as universidades para conhecer os cursos oferecidos. Me encantei com o curso de Medicina, com os laboratórios e as falas dos estudantes. Eu sempre gostei muito de ajudar e me encanta fazer a diferença na vida das pessoas. Assim, uni as coisas: o amor pela profissão, o encantamento por poder ajudar e fazer o bem.

Laguna

Eu e meu marido (Arnaldo, da Livraria Coruja Buraqueira) temos uma história de amor pela cidade! Moramos aqui há 10 anos e há 8 trabalho no Hospital. Casamos aqui. Tenho um carinho enorme pela cidade e pela sua história. Tenho muito orgulho de viver aqui e sou muito feliz por ter sido acolhida e bem recebida pela cidade.

Direção do Hospital

Pra mim foi uma oportunidade enorme poder ajudar o lugar que vivo e trabalho. Estou muito orgulhosa da gestão que a nossa equipe vem fazendo e de todas as melhorias que estamos alcançando.

O Hospital Bom Jesus dos Passos tem um potencial enorme e funcionários comprometidos, ou seja, temos tudo pra crescer e nos transformar no hospital que a cidade merece!

Sinto que o Hospital vive uma nova fase, está com suas dívidas administradas, está recuperando sua saúde financeira e sua credibilidade. Estamos avançando muito e muitas mudanças boas virão!

Projetos da atual gestão

Primeiramente, é manter a saúde financeira do Hospital e honrar com os compromissos mensalmente.

Além disso, temos como objetivo a melhoria da estrutura hospitalar, que hoje é sucateada devido aos muitos anos de pouco investimento.

UTI

A obra da UTI termina no fim desse mês. Ela está dentro do prazo e vem sendo acompanhada pela administração do Hospital juntamente com a equipe designada pela prefeitura. Tudo indica que ao final desse mês teremos ela pronta. Como já foi explanado inúmeras vezes, a finalização da obra não é garantia de abertura. Precisamos de um custeio mensal que gira em torno de R$ 470 mil reais, que é o que custa um setor de terapia intensiva. Já estamos buscando, o credenciamento dos leitos, entretanto, a garantia do custeio integral ainda não foi sinalizada nem pelo governo federal, nem o estadual. Só com a garantia desse custeio teremos possibilidade de abrir a UTI ainda esse ano.

Coronavírus

O hospital providenciou uma sala de estabilização para pacientes graves com insuficiência respiratória, na qual contamos com 2 respiradores, equipe treinada e todo o suporte medicamentoso, laboratorial e de imagem necessários para o manejo desses pacientes até a transferência para UTI. Também foi disponibilizada uma ala com 16 leitos de isolamento para síndromes respiratórias, além de uma entrada de emergência separada para esses atendimentos. O fluxo correto são os casos ambulatoriais, não graves, procurarem o centro de triagem disponibilizado pela prefeitura, e se houver algum sintoma mais grave, necessidade de exames e/ou internação ser encaminhado para o Hospital.

Aquisição de equipamentos e reformas

Na próxima semana vamos inaugurar um novo centro de imagem que contará com tomografia, ultrassonografia e RX para atendimento dos pacientes internados e pacientes externos. Trocaremos nesse mês o elevador central – o atual está com muitos problemas e conta com 45 anos de uso, não atendendo mais as necessidades do nosso Hospital-. Adquirimos, também, pelo convênio firmado com a prefeitura para o término da UTI, um aparelho de gasometria arterial – importante equipamento para o manejo de pacientes graves.

Aparelhos

Temos um RX móvel e respiradores. A hemodialise não temos, pois esse serviço só é realizado em unidade de terapia intensiva e como ainda não temos UTI funcionando, não disponibilizamos esse serviço.

Situação financeira

Hoje a situação financeira do Hospital é estável e está sendo administrada. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas hoje podemos dizer que viramos o jogo. Temos capacidade de manter o Hospital aberto e em pleno funcionamento.

Desafios

Nosso maior desafio continua sendo o custeio mensal do Hospital e o endividamento histórico herdado. Apesar de estarmos com nossas dívidas administradas, ainda precisamos de um recurso mensal maior para crescer, continuar investindo em melhorias, e planejar os pagamentos dessas dívidas. Outro desafio que eu considero muito importante é a recuperação da nossa credibilidade junto à população lagunense. O Hospital só crescerá todo o seu potencial se a cidade voltar a acreditar que é possível e que sim, temos um serviço de saúde de qualidade em nossa cidade.