Hospital em dificuldades: A luta continua

A apresentação de diagnóstico na noite de segunda-feira, 26, envolvendo a difícil situação financeira do Hospital de Laguna, não chegou a se constituir em novidade, a não ser pela exatidão dos números, passando dos R$ 8 para R$ 9,6 milhões, sem acréscimo de juros e correção monetária, ficando claro que, além de redução de despesas, a nossa importante casa de saúde só permanecerá aberta se conquistar recursos de outras fontes e até mudando a origem de seu atendimento, hoje com 86% do SUS e que efetivamente não cobre os custos.

O Hospital, fundado em 1855, possui 100 leitos ativos e em 2018 teve uma média de 3142 atendimentos de urgência e emergência. Atualmente, quase a totalidade da receita do Senhor Bom Jesus dos Passos vem dos pagamentos dos convênios do Sistema Único de Saúde (SUS).

A auditoria, realizada pela empresa Atual Contábil, levantou balanços patrimoniais desde 2016, recebíveis, obrigações a pagar e os bens. Da divída levantada, 46% corresponde a dívida tributária e encargos sociais e 12% de empréstimos.

No dia 22 de agosto, o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna conseguiu obter medida cautelar para garantir a expedição da Certidão Negativa de Débito (CND). Na prática, a unidade hospitalar poderá continuar recebendo recursos, além de repactuar os convênios vencidos com entidades públicas e privadas. A decisão foi do juiz da Vara Federal de Laguna, dr. Timoteo Rafael Piangers, onde a medida cautelar foi deferida, para determinar à União a expedição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, o que acabou acontecendo na quarta-feira, 28, à tarde. Agora, o Hospital irá apresentar a certidão para a prefeitura e orgãos estaduais e federais, podendo renovar o convênio e um plano de recuperação da viabilidade econômica, que está em elaboração pela administração hospitalar.

Do governo municipal (recursos próprios), o repasse mensal é de R$ 118.887,46 totalizando o repasse anual de R$ 1.426.649,52. A ampliação deste recurso está sendo estudada pela gestão.

Para Marcos Rebelo, da empresa que fez a auditoria, a receita precisaria alcançar quase R$ 300 mil ao mês, para que pudesse fazer frente às dívidas já contraídas. Ele explicou que parte do montante devido aconteceu pelo fato de o Hospital ter priorizado determinados pagamentos em detrimento de outros.

“A situação é crítica pelo grande passivo já que o hospital não conseguiu cobrir seus custos e ter um endividamento altíssimo”.

De acordo com o presidente Fernando Pache, “nesse plano está inclusa a busca de mais recursos tanto municipal, quanto estadual e federal”, adianta. “Além de procurar outros financiadores para o hospital, como por exemplo, um centro de diagnóstico melhor, um pronto-atendimento para convênios particulares, atrair mais profissionais de uma forma, quem sabe, com a compra de um raio-x para o centro cirúrgico”, antecipa.

Pache finalizou dizendo que ainda não havia uma data para que seja previsto o retorno pleno das atividades do Senhor Bom Jesus dos Passos.

Apoio do governador Moisés

Na quarta-feira 28, ao receber a deputada Ada de Luca, o governador Carlos Moisés disse conhecer a situação do Hospital de Laguna, prometendo auxiliar na busca de solução para o problema.