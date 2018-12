Hospital ganha recursos de Eduardo Moreira

Desde o dia 1º, o Hospital Senhor Bom Jesus dos Passos, de nossa cidade, tem em sua conta, recursos na ordem de R$ 300 mil, repassados pela secretaria estadual de Saúde, conforme orientação do Governador Eduardo Pinho Moreira, objetivando modernizar o sistema elétrico da instituição, adequando-o à legislação vigente. Com três meses para ser concluída, a obra deverá ser iniciada em janeiro.

A direção/administração do Hospital, por mais esta conquista, agradece ao Governo do Estado e muito especialmente ao Governador Eduardo Pinho Moreira e ao secretário de Saúde, Acélio Casagrande.

Aumento dos repasses municipal e estadual

Congelados há muitos anos, os repasses mensais do Estado e do Município, para o Hospital de Laguna, por ação desencadeada pelo Ministério Público, sofreram reajustes de R$ 24.887,66, da prefeitura e R$ 3.540,00 do Estado. Com eles a importante casa de saúde que atende Laguna e região, está oferecendo um segundo médico no Serviço de Emergência, de segunda a sexta-feira, durante seis horas por dia.