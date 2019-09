IBGE – Laguna tem aumento de população

Mesmo enfrentando dificuldades em seu desenvolvimento, ainda assim a cidade viu crescer o número de habitantes, conforme pesquisa de Estimativa Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, com mais 314 moradores em um ano e agora passando de 45.500 para 45.814, a segunda na região da Amurel, logo integrando o roll de 186 municipios catarinenses que tiveram aumento na população. Na Amurel, Tubarão é a maior com 105.686, logo tendo ganho mais 749 habitantes. Outros números da região, que somados chegam a 426.214 habitantes: Armazém, de 8.587 para 8.674, Braço do Norte, de 33.016 para 33.450, Capivari de Baixo, de 24.559 para 24.871, Garopaba, de 22.568 para 23.078, Grão-Pará, de 6.542 para 6.569, Gravatal, de 11.423 para 11.501, Imarui, diminuiu, de 10.326 para 10.135, Imbituba, de 44.412 para 44.853, Jaguaruna, de 19.755 para 20.024, Orleans, de 22.785 para 22.912, Pedras Grandes, diminuiu, de 4.000 para 3.976, Pescaria Brava, de 10.022 para 10.091, Rio Fortuna, de 4.601 para 4.611, Sangão, de 12.446 para 12.678, Santa Rosa de Lima, de 2.137 para 2.142, São Ludgero, de 13.165 para 13.410, São Martinho, diminuiu de 3.189 para 3.180 e Treze de Maio, de 7070 para 7.081.

No sul do Estado Criciúma continua sendo a maior cidade, com 215.186 habitantes. Em Santa Catarina, Joinville é a maior, com 590.466, seguida por Florianópolis com 500.973.