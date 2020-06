Impostos: Cleosmar defende prorrogação de pagamento

Tramita na Câmara, o projeto de lei 013/2020, de autoria do Vereador Cleosmar Fernandes (MDB), que prorroga automaticamente as parcelas de IPTU, ISS, ITBI e multas de trânsito, pelo prazo de 180 dias, em decorrência da pandemia. Na justificativa, o edil esclarece que o referido projeto representa a busca de mecanismos que auxiliem a toda população enfrentar este momento de crise, uma forma do município contribuir com a economia da cidade, concedendo mais prazo para pagamento de seus débitos.

Outro projeto de amplitude e que também tramita é o que cria fundo para desenvolver a atividade esportiva na cidade, de autoria do Vereador Rhomenning Rodrigues (PSDB).

Albergue

Também no Legislativo, entre outros projetos, o de número 024/2020, de Adilson Paulino (PSD) propondo a criação de albergue municipal, em caráter emergencial e provisório, para mulheres com filhos menores e ou adolescentes.

Já o Vereador Thiago Duarte (MDB), propôs a denominação de rua projetada no bairro de Bananal, com 120 metros, e que vai da estrada geral até a linha férrea da Teresa Cristina.

Por outro lado, o Vereador Patrick Mattos de Oliveira (MDB), em requerimento, solicita que a prefeitura implante lombadas na rua Oscar Guimarães Pinho, especialmente nas proximidades da Fundação Bradesco.

Concessão da BR-101 Sul

A esperada assinatura do contrato de concessão do trecho da BR-101 Sul, incluindo Laguna, com a CCR, por 30 anos e que estava prevista para ontem, 25, foi transferida para o próximo dia 9, conforme publicado no Diário Oficial da União, na quarta-feira, 24, devidamente confirmado por Cristiano Della Giustina, presidente da Comissão de Outorga.

Ficou confirmado que a publicação do ato de outorga acontecerá no próximo dia 8.

Impacto de vizinhança

Moradores do Mar Grosso estão compondo um grupo, interessado em discutir com a prefeitura, a forma como o bairro vem ganhando edificações, algumas delas, sem qualquer placa e pior, sem haver uma discussão maior com a população, a começar pelo “impacto de vizinhança” e as condições de fornecimento de água e de rede de esgoto, hoje completamente saturados. Ninguém tem dúvida de que os moradores precisam e devem ser ouvidos.

✝Belmiro Sauthier

Domingo, 21, registrou em Florianópolis, por uma parada cardiorrespiratória, a morte do jornalista Belmiro Sauthier, o nosso amigo Bel, 81 anos, que, não necessariamente nesta ordem, foi subeditor chefe de Redação no Diário Catarinense, depois de passar pelas Rádios Itaí e Gaúcha, de Porto Alegre, jornais Última Hora (de Samuel Wainer), Zero Hora, Jornal da Tarde, Indústria e Comércio, O Estado e por 19 anos, no Correio de Santa Catarina, jornal que fundou em São José, cidade que lhe outorgou o título de cidadania. Ele cobriu três Copas da Mundo (70, 74 e 78),ganhou os Prêmios Esso Regional em 1967 e o nacional por equipe, em 1986. Incentivava e até acompanhava de perto o nosso Jornal de Laguna. Deixou esposa, filho, neta, nora, dois irmãos e uma imensidão de amigos.

✝João Feuser

Sepultado aqui, na última sexta-feira, 19, aos 88 anos, João Feuser, ele que por muito tempo atuou no comércio de madeiras e material de construção, além de um por período ter exercido o cargo de secretário de Obras do município. Bastante ligado a igreja católica da cidade, foi provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio dos Anjos. Deixou os filhos Fábio, Giselda e Sayonara, seis netos e bisnetos. Viúvo, era casado em segundas núpcias, com Dircéa Soares dos Santos.